Champions League, Power Ranking nach den Viertelfinal-Hinspielen: FC Bayern stürzt kapital ab - Davies mit schwächstem Karrierewert

Nach den Hinspielen des Viertelfinals der Champions League hat das Power Ranking einen neuen Spitzenreiter. Dagegen stürzt nicht nur der FC Bayern München ab.

Unser innovatives Power Ranking zur Champions League ist dank der Verwendung von Smart Data das exakteste auf dem Markt und wurde von den Datenanalysten von CREATEFOOTBALL entwickelt. Es basiert auf über 30 aussagekräftigen Datenparametern, die gemeinsam mit den Teamstärken, der Verletztensituation und dem Rotationsgrad des Trainers den CREATEFOOTBALL SCORE bestimmen! Jede Mannschaft kann pro Spieltag einen Score von 0-100 Punkten erreichen, der sich vorrangig auf die aktuellste Partie, aber zu Teilen auch auf die Gesamtperformance im Wettbewerb, bezieht. Champions League: Die Viertelfinal-Hinspiele im Überblick Datum Anpfiff Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft Di., 11.4. 21 Uhr Benfica Lissabon 0:2 Inter Mailand Di., 11.4. 21 Uhr Manchester City 3:0 FC Bayern München Mi., 12.4. 21 Uhr Real Madrid 2:0 FC Chelsea Mi., 12.4. 21 Uhr AC Milan 1:0 SSC Neapel

© imago images Platz 8: FC Chelsea (war 8.) Ohne Linksverteidiger Ben Chilwell und den möglicherweise verletzten Kalidou Koulibaly wird Chelsea im Heimspiel in der kommenden Woche versuchen, eine 0:2-Niederlage gegen Real in ein Weiterkommen zu drehen. Ein schwieriges Unterfangen, blickt man auf die harmlose Offensive mit nur acht Schussversuchen in 90 Minuten und auf eine Defensive, die neben individuellen Fehlern bereits beim ersten Aufbaupass gegen gut positionierte Madrilenen in Schwierigkeiten kam. Ganze 31 Ballverluste registrierte man im Santiago Bernabeu im eigenen Drittel, im Schnitt zwölf mehr als im bisherigen Saisonverlauf. 65-mal wählten die Blues einen progressiven Pass zu den Angreifern als Stilmittel des Angriffs, nur unglaublich schwache 45% aller Bälle kamen wirklich an. Einzig Winterneuzugang Enzo Fernandez bewies seine hohe Passqualität, brachte 13 dieser Vertikalpässe an den Mann. Neben den in den letzten Wochen üblichen Problemen in der Chancenkreation (null angekommene Flanken, nur zwei Dribblings in den Strafraum), tauchte besonders die rechte Angriffsseite um Reece James, aber vor allem Raheem Sterling gegen Aushilfslinksverteidiger Eduardo Camavinga und David Alaba ab. Sie verlor ganze 78% aller direkten Duelle. CREATEFOOTBALL SCORE: 47

© getty Platz 7: Benfica (war 4.) Nach diversen Glanzleistungen in der Liga und international verliert Benfica zum ersten Mal 2022/23 zwei Spiele am Stück - auch weil man durch Inter gezwungen wurde, von seinem durch Roger Schmidt stark geprägten schnellem Vertikalspiel abzurücken. In keiner Partie der aktuellen Saison hatte man derart lange Ballbesitzphasen (gegen Inter im Schnitt 24 Sekunden), trotz deutlich mehr Ballbesitz spielte man weniger progressive Pässe als der Gast (fast 20 weniger als in der aktuellen Spielzeit). In einer Partie, die besonders in der zweiten Hälfte an Fahrt aufnahm, litt besonders Mittelfeldstratege Florentino Luis unter der recht aggressiven Spielweise der Italiener und hatte kaum Zeit, Raumgewinn durch Zuspiele in die Spitze zu erzielen. Gleiches galt für das sonst so starke Angriffspressing der Portugiesen, das mit einer Erfolgsquote von nur 47% auffallend schwach war. Inter nutzte immer wieder die starken Flügel und lange Bälle, um das Anlaufen zu überspielen. Nichtsdestotrotz kreierte man vier Großchancen, die jedoch allesamt vergeben wurden. CREATEFOOTBALL SCORE: 62

© getty Platz 6: FC Bayern (war 1.) Auf acht Siege in acht CL-Spielen folgt für Bayern eine herbe Niederlage bei Ex-Trainer Pep Guardiola - und damit verbunden der Absturz auf Platz 6 des Power Rankings. Während man die ersten Minuten der Partie offen gestalten konnte, versuchte man nach Rodris Sonntagsschuss die Spielgestaltung zu übernehmen. Doch besonders das Fehlen eines starken Mittelstürmers sorgte für kaum Kreativität im Spiel nach vorne - die halbwegs regelmäßigen Dribblings wurden zu fast 60% direkt im Keim erstickt. Häufig waren es daher risikoreiche Vertikalpässe in die Spitze, die das starke Pressing der Gastgeber überspielen und Serge Gnabry in der Tiefe finden sollten. Allerdings kamen nur schwache 64% aller Bälle an, City kreierte gar immer wieder schnelle Umschaltaktionen. Neben Dayot Upamecanos Wacklern im Spielaufbau bekam man vor allem die linke Defensivseite gegen Bernardo Silva kaum geschlossen. Alphonso Davies gewann nur einen von neun Zweikämpfen - der schwächste Wert seiner Profikarriere. Gleiches gilt für das zentrale Mittelfeldduo Joshua Kimmich und Leon Goretzka, das regelmäßig aus dem Zentrum herauswich und besonders um den Mittelkreis gegen Citys Spielgestalter nur je zwei Balleroberungen verzeichnen konnte. CREATEFOOTBALL SCORE: 71

© getty Platz 5: SSC Neapel (war 2.) Nachdem Neapel über Wochen und Monate die Spitze des Power Rankings inne hatte, verlor man das Hinspiel bei der AC Mailand und kassierte damit die zweite Pleite gegen die Rossoneri innerhalb weniger Tage. Trotz des Fehlens von Stürmer Victor Osimhen dominierte man die erste halbe Stunde der Partie mit viel Mut in der Offensive und Qualität gegen den Ball, scheiterte aber immer wieder beim Übergang in den Strafraum. Während man mit 62 Angriffen die gegnerische Hälfte erreichen konnte (fast doppelt so viele wie die Hausherren), erspielte man sich über die gesamte Partie nur 14 Strafraumaktionen (Milan: 13). Einzig die linke Seite um Khvicha Kvaratskhelia (fast 50% aller Angriffe liefen über ihn) funktionierte wie gewünscht, auch wenn Gegenspieler Davide Calabria besonders die Passroute zwischen Linksverteidiger Mario Rui und dem Georgier immer wieder kappte. Gegen den Ball agierten die Kalabrier aggressiv und effektiv, starke 66% aller Pressingduelle wurden gewonnen. Nur beim einzigen Treffer des Abends versagte das hohe Anlaufen und der Zugriff auf Brahim Diaz schlug fehl. CREATEFOOTBALL SCORE: 75

© getty Platz 4: AC Mailand (war 6.) Zum ersten Mal seit dem Frühjahr 2012 steht die AC wieder im Viertelfinale - auch dank Trainer Stefano Piolis Cleverness. Wie bereits beim 4:0-Auswärtssieg in Neapel in der Liga agierte er mit einem defensivstarken Dreiermittelfeld, in dem Abräumer Ismael Bennacer als verkappter Zehner besonders gegen Neapels Spielgestalter Stanislav Lobotka vorgehen sollte. Gerade beim Übergang in den eigenen Strafraum machte man sich diese Kompaktheit in der Zentrale zu Nutze und überließ den Gästen in der Regel nur die linke Außenbahn, die man trotz teils fehlenden Zugriffs im Abwehrpressing mit Calabria und Fikayo Tomori geschlossen sowie proaktiv halbwegs ordentlich verteidigen konnte. Im Spiel nach vorne legte man selten Wert auf hohe Vertikalität, spielte nur 34% aller Pässe lateral und verlangsamte so das grundsätzliche Spieltempo, um in der Folge besonders über Rafael Leaos starke Dribblings (100% Erfolgsquote) für Effizienz im letzten Drittel zu sorgen. Allerdings fanden über 90 Minuten nur zwei Schüsse den Weg aufs Tor Neapels. CREATEFOOTBALL SCORE: 83

© getty Platz 3: Inter Mailand (war 7.) Trotz anhaltender Formkrise und nur einem Sieg aus den acht Spielen vor Duell in Lissabon agierte Inter besonders im Spiel nach vorne regelmäßig mutig. Gerade die linke Seite des italienischen Topteams stellte Benfica immer wieder vor große Herausforderungen, da sowohl Schienenspieler Federico Dimarco, aber auch Halbverteidiger Alessandro Bastoni immer wieder mit druckvollen Läufen ins letzte Drittel eindrangen und ganze elf Mal mit Ball den Strafraum anvisierten. Defensiv brachte man durch eine grundsätzliche tiefe Positionierung zudem Rechtsverteidiger Gilberto unter Kontrolle. Dieser verlor ganze 18-mal den Ball und offerierte Inter immer wieder schnelle Umschaltoptionen (insgesamt spielte man ganze 13 davon aus). Besonders die Leistung von Torschütze Barella stach heraus: Der 26-jährige Nationalspieler spielte ganze 12 progressive Pässe (knapp 20% des Teams) und setzte regelmäßig die Außenspieler in Szene, die scharfe Flanken in den Strafraum Benficas schlugen. CREATEFOOTBALL SCORE: 86

© getty Platz 2: Manchester City (war 5.) Die Skyblues profitierten neben einer starken eigenen Leistung auch von Abwehrpatzern der Bayern. Von Minute eins an presste man die Münchner sehr hoch in der eigenen Hälfte und schaffte es dank vieler Tacklings und Zweikampfhärte, in unglaublichen 71% aller Drucksituationen den Ball zu erobern - auf das ganze Spiel gesehen 40-mal in der gegnerischen Hälfte. Besonders aus diesen Aktionen entstanden für City-Verhältnisse kurze, aber effektive Ballbesitzphasen von durchschnittlich nur 16-sekündiger Dauer, die man vor allem über den aktiven Bernardo Silva auf der rechten Seite häufig gefährlich gestalten konnte. Insgesamt endeten enorm starke 38% aller Angriffe im Strafraum der Bayern (13 Abschlüsse von hier), auf der anderen Seite waren es nur 27%. Ganze acht Mal war es im Anschluss Erling Haaland, der im Strafraum in Szene gesetzt wurde und mit einem Tor und einer Vorlage das Ergebnis in die Höhe schrauben konnte. CREATEFOOTBALL SCORE: 95