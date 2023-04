Pressestimmen zu Manchester City vs. FC Bayern: "Ein Wirbelsturm zerreißt die Bayern"

Der FC Bayern hat das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City mit 0:3 verloren. Die Medien gehen mit dem deutschen Rekordmeister hart ins Gericht.

The Mirror: "Bye Bye Bayern. Manchester City steht nach einer gnadenlosen Zerstörung von Bayern München mit einem Bein im Halbfinale."

Daily Mail: "City reißt Bayern in Stücke. Die Bayern hielten lange Zeit gut mit, doch am Ende rangen sie verzweifelt um ihre Würde."

The Sun: "Erlings (Haaland, d. Red.) tödlicher Schlag bringt City an die Schwelle zum Halbfinale. Thomas Tuchel wird das Gefühl haben, dass sein Gegenüber ihn übertrumpft hat, denn seine Mannschaft reist mit eingezogenem Schwanz nach München."

Eurosport.es: "Das Duell zwischen Manchester City und Bayern München begann erwartungsgemäß hektisch. Beide Teams hatten sporadische Chancen, bis Rodri das erste Tor schoss. Der spanische Mittelfeldspieler erzielte sein erstes Champions-League-Tor mit einem Linksschuss aus über 20 Metern in die obere Ecke und eröffnete damit den Torreigen."

AS: "City beendet die Bayern-Saison"

© getty

FRANKREICH

RMC Sport: "Ein großes Manchester City schlägt Bayern München und rast in Richtung der Runde der letzten Vier. Der norwegische 'Cyborg' hat nun zum 45. Mal in dieser Saison getroffen, so oft wie noch nie zuvor ein Spieler aus der Premier League."

Le Parisien: "Manchester City überrollt Bayern München und steht bereits mit einem Fuß im Halbfinale. Gegen ungeschickte Bayern ließen sich die Citizens die Chance nicht entgehen, in diesem Viertelfinale der Champions League einen komfortablen Vorsprung herauszuspielen (3:0)."

L'Équipe: "City tanzt im Regen."

Le Figaro: "Die Skyblues dominieren. Manchester City hat den FC Bayern München deutlich geschlagen und steht bereits mit einem Bein im Halbfinale."