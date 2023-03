Pep Guardiola: Die bittersten Pleiten des Star-Trainers in der Champions League

Manchester Citys Coach Pep Guardiola gehört zu den besten Trainern der Welt. Die Champions League gewann er allerdings zuletzt vor knapp zwölf Jahren - 2011 mit dem FC Barcelona. Nach dem Achtelfinal-Hinspiel gegen RB Leipzig (1:1) droht dem Spanier ein erneutes Fiasko. Zu diesem Anlass blickt SPOX auf die bittersten Pleiten des Trainers.

SPOX schaut sich seine Niederlagen vor dem Rückspiel gegen RB Leipzig ( 21 Uhr im Liveticker ) nochmal genau an.

Mit den Bayern verpasste der 51-Jährige sogar dreimal am Stück das Endspiel, obwohl die Münchner jeweils in der Runde der letzten Vier standen. Ein berühmter Vorwurf: Guardiola denkt vor wichtigen Spielen zu viel nach.

Mit dem FC Barcelona holte er den Henkelpott zweimal, das sollten aber bis heute seine einzigen beiden Titel in der Königsklasse bleiben. 2021 verlor er im Finale mit Manchester City gegen Chelsea, ganze sechsmal scheiterte er im Halbfinale.

Seine erste Halbfinal-Niederlage brachte ihm José Mourinho bei. Damals ging Barça als leichter Favorit in das Aufeinandertreffen gegen ein sehr erfahrenes Inter. Das Duell zweier Welten: Abwehr gegen Angriff.

Denn die Katalanen hatten Chancen für zwei Halbfinals. Im Hinspiel brachte Chelsea nur einen Schuss aufs Tor und der war drin. Im Rückspiel reichten drei für zwei Treffer. Darunter der lange Lauf von Fernando Torres zum 2:2 in der Nachspielzeit.

Diesmal ging Barça sogar als klarer Favorit ins Rennen, wieder sollte sich die Mannschaft von Guardiola aber die Zähne an einem Defensivbollwerk ausbeißen - diesmal aber auf etwas andere Art und Weise.

Der Trainer stellte deshalb auf ein 4-2-3-1 mit Toni Kroos und Bastian Schweinsteiger als Doppelsechs um, Philipp Lahm rückte aus dem Mittelfeld in die Abwehr und Thomas Müller auf die Zehn. Das Resultat: Bayern verlor im Zentrum die Kontrolle, Real überrollte sie.

"Weil ich Dinge tat, die ich nicht gefühlt habe. An diesem Tag trage ich alle Schuld", sagte Guardiola. Sein Biograf Marti Perarnau enthüllte später, dass die Mannschaft ihn überredet habe, mehr wie unter Jupp Heynckes spielen zu lassen.

Auf eine ausgeglichene und knappe 0:1-Hinspiel-Niederlage gegen Real folgte eine 0:4-Klatsche in der eigenen Arena. Bis heute die bitterste Niederlage in Guardiolas Karriere, wie er 2020 dem spanischen YouTuber "DjMaRiio" verriet.

Mit den Bayern cruiste Guardiola abermals ins Halbfinale der Champions League und es schien so, als hätte er den amtierenden Titelverteidiger im Handumdrehen noch einmal besser gemacht. Dann aber folgte ein Debakel.

Plötzlich waren die Bayern gar nicht so schlecht im Spiel. Doch der Traum vom Finale blieb auch deshalb einer, weil Messi im Hinspiel für 15 Minuten aufdrehte (zwei Tore, eine Vorlage). Das 3:0 war zu viel. Da half auch kein 3:2-Rückspiel-Sieg mehr.

Die Optionen waren rar. Guardiola versuchte sich im Hinspiel an einer waghalsigen Taktik: Mit einem 3-5-2 wollte er das 4-3-3 von Barça mit den beiden offensiven Außenverteidigern spiegeln. Das ging in die Hose. Schon nach 15 Minuten ruderte er zurück.

Die vielleicht vorhersehbarste Halbfinal-Niederlage kassierte Guardiola ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub. In der Rückrunde lief für die Bayern 2015 wenig zusammen, Verletzungen plagten den Trainer und das Team.

Letztlich war es aber ein einziger Moment der Unaufmerksamkeit, den Antoine Griezmann für Atlético nutzte und so das Tor für das Finale aufstieß. Die letzte Patrone Guardiolas bei den Bayern, sie ging daneben.

53 zu 18 Abschlüsse standen nach zwei Partien pro FCB zu Buche. Bayern kam im Rückspiel aber nicht über ein 2:1 hinaus - auch, weil Müller einen Elfer verschoss. "Ich habe in meiner ganzen Karriere noch nicht gegen so einen guten Gegner gespielt", gestand Diego Simeone hinterher.

Gegen die damals beste Defensive der Welt erspielten sich die Münchner Chance um Chance, verloren dennoch das Hinspiel mit 0:1 - ohne Müller in der Startelf, wofür es heftige Kritik gab. "Ich habe noch eine Patrone", sagte Guardiola vor dem Rückspiel.

Spätestens 2016 muss sich Pep Guardiola gefragt haben, was er dem Fußballgott angetan hat. Die schwache erste halbe Stunde in Madrid ausgeklammert haben die Bayern performt wie vielleicht nie zuvor.

© getty

Pep Guardiola: Aus gegen Real Madrid

2022: REAL MADRID vs. MANCHESTER CITY - 4:3/1:3

Auch mit der individuell vielleicht besten Mannschaft im aktuellen Weltfußball sollte es für Guardiola bislang nicht reichen. Zuvor war Pep im Achtelfinale (2016/17 gegen Monaco), dreimal im Viertelfinale (2017/18 gegen Liverpool, 2018/19 gegen Tottenham und 2019/20 gegen Olympique Lyon) und 2021 im bereits angesprochenen Endspiel gegen Chelsea mit den Skyblues gescheitert.

Ein Jahr später schlug nach sechsjähriger Abstinenz erneut der Halbfinal-Fluch zu. Wie schon so oft wurde ein kämpferisch starkes spanisches Team zum Stolperstein.

Im Hinspiel spektakelten sich beide Teams zu einem für City kaum zufriedenstellenden 4:3. Zwar gingen die Skyblues durch den Sieg mit der besseren Ausgangslage ins Rückspiel, dennoch ließ man dicke Chancen auf ein besseres Ergebnis liegen.

Es kam also, wie es kommen musste. Im Rückspiel glich ein später Rodrygo-Doppelpack das Hinspiel-Ergebnis aus und brachte die totgeglaubten Madrilenen zurück ins Spiel. In der Verlängerung sorgte Karim Benzema per Elfmeter für Reals Final-Einzug.

"Ich brauche Zeit, um das zu verarbeiten", sagte Guardiola nach der sechsten CL-Halbfinal-Pleite seiner Karriere sichtlich bedrückt.