FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB gibt offenbar letztes Angebot für Wunschspieler Palhinha vom FC Fulham ab

FC Bayern München, Gerücht: FCB wagt wohl letzten Anlauf bei Palhinha

Der FC Bayern München startet im Poker um Wunschspieler Palhinha offenbar den letzten Anlauf. Wie Sky berichtet, hat der deutsche Rekordmeister ein finales Angebot in Höhe von rund 45 Millionen Euro abgegeben. Mehr Geld wird der FCB dem Bericht zufolge für den 28-Jährigen definitiv nicht auf den Tisch legen.

Gleichzeitig soll es zwischen den beiden Klubs positive Gespräche bezüglich einer Abwicklung des Transfers geben. Alle Seiten sind gewillt, eine baldige Einigung zu erzielen.

Palhinha steht noch bis 2028 beim FC Fulham unter Vertrag. Erst im vergangenen Herbst hatte er sein Arbeitsverhältnis bei den Cottagers vorzeitig verlängert, nachdem ein Last-Minute-Transfer zu den Bayern platzte.

Für den Klub aus London stand er in der abgelaufenen Saison 41-mal auf dem Platz, wobei er vier Tore erzielte und einen Assist gab. Mit der portugiesischen Nationalmannschaft nimmt der Mittelfeldspieler aktuell an der Europameisterschaft in Deutschland teil.