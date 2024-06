FC Bayern München, News und Gerüchte: Wieder Spekulationen um EM-Star Giorgi Mamardashvili - und um einen 80-Millionen-Euro-Verteidiger

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Innenverteidiger Ousmane Diomande im Visier des FCB

Der FC Bayern München hat offenbar einen weiteren Innenverteidiger ins Auge gefasst. Laut dem Journalisten Malick Traoré soll Ousmane Diomande von Sporting CP beim FCB auf der Liste stehen. Doch nicht nur in München: Auch der FC Arsenal und der FC Chelsea schauen sich das 20-jährige Toptalent wohl genauer an.

Diomande wechselte im Januar 2023 vom FC Midtjylland nach Lissabon, wobei er zuvor in der Hinrunde schon an den portugiesischen Klub CD Mafra ausgeliehen war. Bei Sporting wurde er schnell Stammspieler, absolvierte in der laufenden Saison 26 Spiele und traf dabei zweimal. Diomande hat eine - in Portugal verpflichtende - Ausstiegsklausel im Vertrag, die bei 80 Millionen Euro liegt. Eine Summe, die wohl kaum realistisch ist - entsprechend müsste der FC Bayern bei einem konkreten Transferinteresse mit Sporting in Verhandlungen treten.