FC Bayern München, News und Gerüchte: Frans Krätzig nennt Lieblingsposition und spricht über seine Zukunft

© getty

FC Bayern München: Herbert Hainers ungewöhnliche Weihnachtsbotschaft

Präsident Herbert Hainer hat sich mit einer ungewöhnlichen Weihnachtsbotschaft an die Fans des FC Bayern München gewandt. In einer etwa einminütigen Rede thematisierte er den Gehörlosen-Fanclub Red Deaf, der im zurückliegenden Jahr Gebärden für die Spielerinnen und Spieler entwickelt hat.

"Es war ein weiterer Schritt zusammenzufinden", erklärte Hainer. "Es ist uns bewusst, dass wir im Bereich Inklusion noch viel zu tun haben. Wir von Bayern München möchten eine Heimat für alle Menschen sein." Im Zuge seiner Rede formte er mit seinen Händen unter anderem die Zeichen für Thomas Müller, Alphonso Davies und Georgia Stanway sowie den Klub-Slogan "Mia san mia" und "Frohe Weihnachten".

In einem dazu gestellten Text schreibt Hainer: "Wir wollen auch 2024 wieder angreifen, mit all unseren Mannschaften: Bei allen drei Profiteams ist die Meisterschaft das erklärte Ziel, im Fußball ist zudem sowohl bei den Männern wie den Frauen in der Champions League alles drin, und im Basketball wollen wir in der Euroleague so weit kommen wie möglich."