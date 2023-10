FC Bayern München: Tuchels Probleme mit Jamal Musiala - und der gesamten Offensive

Unter Thomas Tuchel spielt der FC Bayern München einen sehr statischen Fußball. Die Behäbigkeit der Offensive lässt sich ausgerechnet an Top-Talent Jamal Musiala ablesen. Der 20-Jährige müsste trotz seines zarten Alters eigentlich der Star des Teams sein, doch seine Einbindung ist fragwürdig.

Zur Wahrheit gehört auch, dass Musiala damals einen Traumstart in die Saison erwischte und bereits nach der Weltmeisterschaft abbaute. Doch seit der Nagelsmann-Entlassung kam der Nationalspieler insgesamt nur noch auf zwei Tore und vier Vorlagen. Das normale Formloch eines jungen Spielers - oder doch mehr?

Auch wenn es erstmal nur der Ausgleich war, avancierte Musiala mit seinem Geistesblitz zum Matchwinner. Doch unter Thomas Tuchel läuft es bisher nicht optimal für ihn. Seit der Übernahme des 50-Jährigen ist Musiala pro 90 Minuten an 0,45 Treffern direkt beteiligt. Zum Vergleich: Unter Julian Nagelsmann waren es noch 1,04.

Zwei Gegenspieler dribbelte er aus, dann folgte der wuchtige Abschluss ins untere Eck. Eine Weltklasse-Aktion des 20-Jährigen. Und doch sinnbildlich für vieles, was derzeit nicht läuft - auch für ihn selbst. Während um ihn herum bayerische Statik herrscht, muss sich der Rechtsfuß im Alleingang in eine gute Abschlussposition bringen. Keine Optionen für einen Steckpass, kaum Ideen, wie man gemeinschaftlich hinter die gegnerische Abwehrkette kommt.

Die 67. Minute in Kopenhagen war ein Wendepunkt für den FC Bayern München - und zwar einer, der typischer für den Tuchel-FCB nicht sein könnte. Nachdem der sechsfache Champions-League-Sieger beim Underdog in Rückstand geriet, war es Jamal Musiala, der mit einer Einzelaktion den Ausgleich besorgte.

© getty

FC Bayern München: Jamal Musiala sucht seine Form

Bisher hat er seine Form jedenfalls nicht wiedergefunden und ein Problem könnte die Spielweise unter Tuchel sein. Ein Blick in die Daten in Bundesliga und Champions League zeigt nur teilweise Auffälligkeiten. Denn oberflächlich betrachtet ist vieles gleich oder ähnlich geblieben: Die Anzahl der Abschlüsse (2,42 pro 90 Minuten; vorher: 2,65), die Aktionen, die zu Toren führen (4,47 zu 4,48) oder auch die Ballkontakte (54,98 zu 53,4).

Doch unter der Oberfläche schlummern auch Zahlen, die Raum für Interpretation und tiefergehende Analysen bieten. Kam Musiala unter Nagelsmann noch rund fünfmal pro 90 Minuten im gegnerischen Strafraum an den Ball, ist das jetzt nur noch halb so oft der Fall. Tuchel steht für einen kontrollierteren Fußball, erwartet von seiner Mannschaft, dass sie nicht überhastet und immer mit dem Blick auf Stabilität agiert. Deshalb ist das Positionsspiel der Bayern statischer geworden.

Die Idee dahinter, über mehr Kontrolle mehr Ruhe ins Spiel zu bekommen, geht allerdings nur teilweise auf. Gerade Musiala scheint derzeit darunter zu leiden, dass er nur selten in die offensiven Räume kommt, in denen er besonders gefährlich ist. Streng genommen betrifft die mangelhafte Einbindung auch Harry Kane, der zwar auf eine überragende Torquote kommt, bisher aber zu oft in der Luft hängt.

Bayern braucht derzeit Dribblings vom formstarken Leroy Sané oder eben von Musiala, um Gefahr auszustrahlen. Wirklich gute Kombinationen durch das Zentrum sind Mangelware - so instabil der FCB unter Nagelsmann auch war, so sehr war das vor allem in den guten Phasen ein Markenzeichen seiner Mannschaft. Musiala profitierte davon, dass um ihn herum ständig Dynamik herrschte.