FC Bayern: Auf Nagelsmanns Spuren - wann und wie wurden die früheren FCB-Trainer entlassen?

Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer des FC Bayern. Er ging nach nur 21 Monaten im Amt. Er reiht sich damit ein in eine lange Liste von entlassenen Trainern beim Rekordmeister. SPOX blick auf die jüngsten Trainerabgänge vor Saisonende zurück.

Nagelsmann tritt damit ab als Meister der Saison 2021/22 und zweimaliger Supercup-Sieger. Mehr war dem Ex-Leipzig-Coach nicht vergönnt - obwohl er in der laufenden Spielzeit noch in allen drei Wettbewerben vertreten war.

Entlassen wurde er letztlich, weil die Vereinsführung um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die sportlichen Ziele in Gefahr wähnte. Zudem wurde die sportliche Entwicklung seit Anfang 2022 negativ beäugt, wie die beiden Vorstände auf einer Pressekonferenz am Samstag erklärten .

Anschließend übernahm erneut Trapattoni und blieb dieses Mal sogar zwei Jahre. Und Rehhagel? Der nahm gewissermaßen Revanche an den Münchnern und führte in der Saison 1997/98 Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern sensationell zur Meisterschaft vor dem FC Bayern. 2004 setzte er dann noch einen drauf und wurde mit Underdog Griechenland Europameister.

Damals allerdings befand sich der "FC Hollywood" in seiner Hochphase, es krachte immer wieder neben dem Platz und selbst in der Kabine. Die Superstars des Teams, Matthäus und Klinsmann, waren sich nicht grün, zudem herrschte Unfrieden aufgrund des Konkurrenzkampfs auf der Zehner-Position zwischen Bayern-Jungstar Mehmet Scholl und Rehhagels Lieblingsspieler Andreas Herzog, den er extra aus Bremen mitgebracht hatte. Und dann war da auch noch der Schweizer Ciriaco Sforza, der ebenfalls eigentlich Zehner war und den Rehhagel mal als seinen "Quarterback" bezeichnet hatte.

Als neuer Trainer wurde dann der langjährige Bremer Erfolgscoach "König" Otto Rehhagel engagiert. Mit viel Tam-Tam wurde er damals vorgestellt und sollte die Münchner wieder nachhaltig in die Erfolgsspur bringen. Und das gelang zunächst auch. Auch dank Neuzugang Jürgen Klinsmann ging es im UEFA Cup bis ins Halbfinale und auch in der Bundesliga lief es durchaus gut, man war auf Titelkurs im engen Zweikampf mit Borussia Dortmund, dem amtierenden Meister.

Vorzeitig Schluss war dann für Magath auch, nachdem es in der Bundesliga im Februar 2007 nur zu einem 0:0 gegen Bochum reichte. Sogar die Qualifikation für die Champions League war damals in Gefahr. Und so zog die Klubführung - nun war Karl-Heinz Rummenigge der Vorstandsboss und Uli Hoeneß der Aufsichtsratschef und Präsident - die Reißleine und vollzog gewissermaßen eine 180-Grad-Drehung, denn kein Geringerer als Hitzfeld übernahm das Amt erneut.

Und das gelang ihm auch. Die Bayern gaben wieder Gas und dominierten die nationalen Wettbewerbe. Unter Magath wurden sie gleich zweimal in Serie Double-Sieger - das hatte es zuvor noch nie gegeben in Deutschland. Was ausblieb, war jedoch der Erfolg in Europa. Hier war jeweils vorzeitig Schluss.

Ein Vorwurf gegen ihn war, dass die Mannschaft am Ende einer sehr erfolgreichen Zeit unter Hitzfeld - unter anderem viermal Meister, Champions-League- und Weltpokalsieger - satt und nicht mehr vollends fit wirkte. Also wurde Felix Magath installiert, der bekannt dafür war, Mannschaften Beine zu machen.

© getty

Jürgen Klinsmann April 2009

Hitzfelds Nachfolger wurde dann Jürgen Klinsmann, der Deutschland 2006 mit großer Euphorie zum dritten Platz bei der Heim-WM 2006 geführt hatte. Rummenigge war besonders angetan vom ehemaligen Stürmerstar des Klubs und überzeugte auch Hoeneß von diesem Schritt.

Klinsmann sorgte für einige Neuerungen mit den berühmten Budda-Statuen und einer Renovierung der heiligen Hallen an der Säbener Straße. Er wollte eine Ära prägen bei den Münchnern und "jeden Spieler jeden Tag ein bisschen besser machen". Das allerdings gelang eher so semi-gut.

Klinsmann kassierte so einige Blamagen auf der Bayern-Bank. Man denke an das 2:5 in der Hinrunde gegen Werder Bremen und vor allem das 0:4 in der Champions League beim FC Barcelona. Besiegelt war Klinsmanns kurzes Intermezzo in München dann nach einem 1:5 in Wolfsburg, das im Grunde die Meisterschaft vorentschied - gegen Felix Magath, einem Hackentor von Grafité und einer späten Einwechslung von Ersatzkeeper Simon Jentzsch, einem Ex-Löwen. Die Demütigung war perfekt.

Um zu retten, was nicht mehr zu retten war, bedienten sich Hoeneß und Co. mal wieder in der eigenen Historie, wenn man so will. Jupp Heynckes wurde aus dem Vorruhestand geholt, um in den letzten vier Spielen nochmal anzugreifen. Es blieb nur bei Rang 2, doch das Feuer in Heynckes war wieder entfacht. Er blieb nur bis Saisonende, übernahm dann für zwei Jahre Leverkusen und kehrte für eine dritte Amtszeit nach München zurück. Nach drei zweiten Plätzen 2012 gelang dann das bis dahin größte Jahr der Vereinsgeschichte mit dem Tripe und dem CL-Sieg über Borussia Dortmund im Finale von Wembley.

Klinsmann wiederum, dessen Verpflichtung Rummenigge später als den größten Fehler in seiner Karriere bezeichnete, heuerte zwei Jahre später als Nationaltrainer der USA an. 2019 bis 2020 war er dann kurz mal Trainer von Hertha BSC, was sicherlich der Tiefpunkt - oder Höhepunkt für Menschen mit Humor - der Hertha in den vergangenen Jahren war. Seit 2023 ist er nun Nationaltrainer von Südkorea.