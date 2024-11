Wütende Proteste beim Topspiel zwischen Leverkusen und Stuttgart: Schiedsrichter Siebert sieht "Anteil daran" bei sich selbst

Daniel Siebert ordnet strittige Handspiel-Szenen ein

Außerdem gab es zwei strittige Handspiel-Szenen. Sowohl Anrie Chase (5.) als auch Josha Vagnoman (48.) kamen ungestraft davon. Bei Chase "liegt ein Handspiel vor", erklärte Siebert. "Für mich war das aber nicht strafbar, weil aus kürzester Entfernung angeschossen wird."

Zur Vagnoman-Szene, die zu einem Elfmeter für Leverkusen hätte führen können, sagte er: "Man kann nicht leugnen, das der Ball an der Hand ist. Ich habe aber noch keinen Fußballer getroffen in den Katakomben, der da einen Handelfmeter fordert. Die Handposition ist zwar so, dass sie den Raum besetzt. Er kann die Hand aber gar nicht mehr wegnehmen, wird von hinten angeköpft und hat keine Orientierung zum Ball."

Leverkusen und Stuttgart trennten sich letztlich 0:0. "Nicht nur Xabi Alonso wird morgen fertig und kaputt sein, auch der Schiri", resümierte Siebert. "Viele knackige Zweikämpfe, viele Konter, es ging hin und her, eswar ein rassiges Duell. Das muss man als Schiri erstmal verarbeiten. "