Nicht reif für die Bundesliga? Nuri Sahin tritt bei Top-Talent des BVB auf die Bremse

BVB: Filippo Mané absolvierte in dieser Saison erst zwei Einsätze

Mané stand in dieser Saison wiederholt im Profikader, kam aber noch zu keinem Einsatz. Je einmal spielte er für die U19 in der Youth League und die Reserve in der 3. Liga.

Der Italiener war im Januar 2022 aus der Jugend von Sampdoria Genua nach Dortmund gewechselt. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Derzeit habe er einen Profivertrag vorliegen. Der Italiener zögere jedoch mit einer Unterschrift, auch wenn man in Dortmund weiterhin optimistisch sei, dass er bald verlängern wird.