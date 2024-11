"Gott sei Dank": Erfolgsgarant von Eintracht Frankfurt glücklich über gescheiterten Wechsel zum FC Bayern München

© Getty Images

"Kann es leider nicht ausschließen": Hardung über die Zukunft von Marmoush

Hardung hatte in seiner neuen Funktion bei der Eintracht unterdessen Anteil an den Verpflichtungen der beiden treffsicheren Stürmer Hugo Ekitiké und Omar Marmoush. Ekitiké kam vergangenen Winter zunächst per Leihe und im Sommer für 16,5 Millionen Euro schließlich fest von Paris Saint-Germain. Marmoush wechselte 2023 ablösefrei vom VfL Wolfsburg nach Frankfurt.

Mit zehn Treffern liegt der 25-jährige Ägypter Marmoush in der Torschützenliste auf Platz zwei hinter Harry Kane vom FC Bayern. Sein 22-jähriger Sturmpartner aus Frankreich hält bei vier Toren. "Sie profitieren vom gesamten Team und das Team profitiert von ihnen", sagte Hardung. "Beide sind klar im Kopf und haben viel Spaß bei dem, was sie tun. Trotzdem bleiben sie demütig und wissen, dass sie weiter hart arbeiten müssen. Bei beiden gibt es noch Potenzial, das wissen auch beide."

Vor allem Marmoush wird bereits mit einem Wechsel zu einem größeren Klub in Verbindung gebracht, als mögliche Interessenten gelten der FC Liverpool und der FC Bayern. "Ich kann es leider nicht ausschließen, es wäre auch einfach gelogen", sagte Hardung, angesprochen auf einen möglichen Transfer. "Wir sind in einer komfortablen Position. Wir haben mit ihm vor der Saison gesprochen, was wir gemeinsam noch erreichen können. Wir freuen uns, dass er da ist und wir versuchen auch, dass er noch länger in Frankfurt ist."