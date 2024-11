"Der muss nach München gehen": Wolfsburg-Kapitän Arnold wütet gegen eigene Fans

Wie schon oft in dieser Saison gab es in der Volkswagen-Arena auch am Samstag beim Duell mit Union Berlin Pfiffe von den Rängen zu hören. Dank eines späten Treffers von Ridle Baku gewann Wolfsburg letztlich zwar mit 1:0 und feierte so den ersten Heimsieg der Bundesliga-Saison. Kapitän Maximilian Arnold hat die Unmutsbekundungen der Fans zuvor aber nicht vergessen.

"Egal, wer pfeift: Ich finde, das wird dem nicht gerecht. Wer anderen Fußball sehen will, der muss nach München oder nach Leverkusen gehen. Die sind vom Niveau her anders als wir", sagte Arnold. "Wer sind wir? VfL Wolfsburg! Wir sind keine Spitzenmannschaft."