BVB, News und Gerüchte - "Schwer zu akzeptieren": Sportdirektor Sebastian Kehl von Borussia Dortmund attackiert die DFL

BVB, News: Sebastian Kehl attackiert DFL

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat die DFL für die Terminierung der kommenden Bundesliga-Spieltage scharf attackiert. Der Grund? Borussia Dortmund bestreitet am letzten Spieltag vor der Winterpause die letzte der insgesamt neun Partien (22. Dezember, 17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg.

Gleichzeitig ist der BVB im neuen Jahr dann schon wieder am Freitagabend des 10. Januar gegen Bayer 04 Leverkusen gefordert. Somit haben die Schwarz-Gelben trotz Mehrfachbelastung mit Bundesliga und Champions League die kürzeste Winterpause aller Teams.

"Es ist für uns schwer zu akzeptieren, dass wir von allen Vereinen aus der Bundesliga die kürzeste Winterpause haben. Die Partie in Wolfsburg auf die späteste Anstoßzeit des Spieltags zu legen und dann im neuen Jahr gegen Leverkusen am Freitag zu starten, verkürzt unsere Pause nochmal mehr", erklärte Kehl gegenüber der Bild sein Unverständnis.

Der Dortmunder Sportdirektor sieht eine zu starke Belastung für die Spieler, die ohnehin schon mit andauernden Verletzungen zu kämpfen hätten. "Und das, obwohl die Belastung für unsere Spieler ohnehin schon extrem hoch ist und wir auch noch einer von zwei deutschen Vereinen sind, die im Sommer auch noch an der Klub-WM teilnehmen werden. Von den zusätzlichen Belastungen unserer Nationalspieler ganz zu Schweigen."

Dortmund hatte sich bereits in der Vergangenheit ungerecht behandelt gefühlt, da die DFL zweimal nach der Länderspielpause die BVB-Partie auf den Freitagabend gelegt hatte. "Für die Regeneration unserer Spieler ist das ebenso nachteilig und unbefriedigend wie die Terminierung der beiden Freitagsspiele, die uns in dieser Hinrunde schon direkt im Anschluss an Länderspielpausen aufgedrückt wurden", so Kehl.