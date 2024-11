BVB, News und Gerüchte: Emre Can wird erneut heftig attackiert - Nuri Sahin bescheinigt anderem Mittelfeldstar "ein außergewöhnliches Profil"

© getty

BVB, News - Mario Basler schießt erneut gegen Emre Can: "Jetzt reißt er wieder die Fresse auf"

Der frühere deutsche Nationalspieler Mario Basler hat mal wieder deutliche Kritik an Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Emre Can geäußert. Dabei ging es Basler diesmal nicht um dessen Leistung, sondern um dessen Auftreten abseits des Rasens.

"Er hat ein tolles Spiel gemacht", lobte Basler Can in seinem Podcast Basler ballert zunächst für die Vorstellung beim 2:1-Sieg gegen RB Leipzig am Samstag. Daraufhin echauffierte sich der 55-Jährige allerdings: "Trotzdem muss ich sagen, jetzt reißt er wieder die Fresse auf. Die letzten drei Wochen hat er sich verkrochen. Jetzt macht er einmal wieder ein gutes Spiel und dann regt er sich auf und macht wieder die Schnauze auf. Die letzten drei Wochen habe ich nichts von ihm gehört."

Can war in den vergangenen Wochen von mehreren Stellen öffentlich kritisiert worden und wehrte sich nach seinem herausragenden Auftritt gegen Leipzig: "Wenn ich ehrlich sein darf, das ist Balsam für die Seele. Ich bin auch nur ein Mensch. Es ist nicht schön, Kritik zu bekommen", betonte Can. "Ich habe Fehler gemacht. Wenn es unter die Gürtellinie geht, wie letzte Woche, dann tut das nicht gut."

Basler sagte zu Cans Reaktion: "Mich kotzt so was immer an, dass ein Spieler beleidigt ist, wenn er zu Recht kritisiert wird. Wenn du Fehler machst und schlecht spielst, dann ist das so, dann wirst du halt mal kritisiert. So wird er ja auch gelobt, weil er am Wochenende ein super gutes Spiel gemacht hat. Aber dann gleich wieder die Fresse aufreißen, das ist typisch Can", so der ehemalige Mittelfeldspieler.