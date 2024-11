BVB, News und Gerüchte: Nuri Sahin machte Siegtorschütze Donyell Malen eine Ansage - Dortmund sehnt Länderspielpause herbei

© getty

BVB, News: Nuri Sahin machte Siegtorschütze Donyell Malen eine Ansage

Donyell Malen steht bei Borussia Dortmund aktuell ziemlich im Fokus. Kurz vor dem Champions-League-Spiel gegen Sturm Graz kamen erneut Gerüchte auf, wonach der Offensivspieler die Westfalen gerne verlassen wolle - und am Dienstagabend avancierte Malen dann zum Matchwinner. In der 67. Minute eingewechselt, erzielte er in der 85. Minute den umjubelten 1:0-Siegtreffer.

Trainer Nuri Sahin betonte nach dem Spiel, dass er sich Malen zuletzt zur Brust genommen habe. "Wir hatten vor ein paar Tagen ein sehr, sehr gutes Gespräch. Ich war nicht zufrieden mit seiner Leistung gegen Wolfsburg und das habe ich ihm auch klar gesagt", so Sahin. Beim DFB-Pokal-Aus vergangene Woche in Wolfsburg hatte Malen in der Startelf gestanden, war allerdings sehr enttäuschend aufgetreten. Beim 2:1-Sieg gegen Leipzig am Samstag und nun eben auch gegen Graz kam der 25-Jährige dann nur von der Bank.

"Dony hat das mit dem Trainer genau besprochen. Er weiß, wo er gerade dran ist", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Spiel am Dienstagabend. Sahin hob indes neben Malens Tor auch noch eine starke Defensivaktion des niederländischen Nationalspielers in der Nachspielzeit hervor: "Als er im eigenen Sechzehner den Ball klärt, das ist der Dony, den ich sehen will und da hat er uns heute gezeigt, dass er das auch will und dann wird er auch belohnt mit einem Tor."