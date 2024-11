BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund bestes deutsches Team in der Champions League

© getty

BVB, News: Großes Lob für Felix Nmecha

Felix Nmecha hat sich in den letzten Wochen beim BVB zum Leistungsträger gemausert. Das hat Sebastian Kehl nun mit einem großen Lob honoriert. "Er kommt immer besser ins Spiel und zeigt seine Qualitäten auf dieser Position", zitieren die Ruhr Nachrichten den Sportdirektor. "Er zeigt das, was ich immer in ihm gesehen habe, was wir uns erhofft haben."

Der 24-Jährige war 2023 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg gekommen, erlebte aber eine wechselhafte erste Saison in Dortmund. "Er muss gesund bleiben", betonte Kehl. "Über seine Leistungen der vergangenen Wochen gibt es nichts zu mäkeln." Der Sechser habe zudem noch Luft nach oben: "Er wird an einigen Stellen noch lernen, wachsen, die Ballverluste weiter minimieren."