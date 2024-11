BVB beschäftigt sich offenbar mit Abwehr-Allrounder aus Frankreich

Der Vertrag des 26-jährigen Franzosen läuft 2025 aus, eine Verlängerung bei der PSV kommt für ihn dem Vernehmen nach nicht in Frage. Er wäre im kommenden Sommer also ablösefrei zu haben. Ab 1. Januar darf Boscagli mit interessierten Klubs verhandeln. Neben dem BVB soll auch Brighton & Hove Albion an ihm dran sein.

Dem Bericht zufolge würde die PSV Boscagli schon im Winter für rund zehn Millionen Euro verkaufen. Zuletzt berichtete die Sport Bild aber, dass Dortmund trotz der Verletzungsmisere keine Winter-Transfers plant.