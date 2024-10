9 Millionen Euro pro 90 Minuten! Spieler von RB Leipzig auf dem Weg zu einem der größten Flops der Bundesliga-Geschichte - und Max Eberl trägt eine Mitschuld

© getty

Eljif Elmas droht einer der größten Bundesliga-Flops zu werden

Für RB Leipzig geht es in den kommenden Wochen ordentlich zur Sache. Mit der Dreifachbelastung in Pokal, Champions League und Bundesliga gibt es sieben Partien in 21 Tagen.

Das könnte die Chance für Elmas sein, endlich mehr Minuten zu sammeln. Das Vertrauen in ihn scheint aber nicht sehr groß zu sein. Und so bräuchte der Rechtsfuß wohl sehr viel Spielglück, um sich in einem seiner Kurzeinsätze anzubieten.

Wenn es diese Kurzeinsätze überhaupt geben wird. Sieben Minuten sind eine sehr magere Ausbeute für einen derart teuren Transfer. Und so droht Elmas einer der größten Bundesliga-Flops der Geschichte zu werden.