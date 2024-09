BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund durchbricht erstmals magische Umsatz-Grenze – Gehälter der Bosse offengelegt

© getty

BVB, News: Borussia Dortmund schreibt Rekordzahlen

Geschäftsführer Lars Ricken darf sich über bemerkenswerte Zahlen im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023/24 freuen. Erstmals in der Klubgeschichte stieg der Umsatz der KGaA über die Schwelle von einer halben Milliarde Euro. Grund dafür sind vor allem das gute Abschneiden im Europapokal und die Transfereinnahmen durch den Verkauf von Jude Bellingham an Real Madrid (113 Millionen Euro).

Die Bruttokonzerngesamtleistung erreichte sogar rund 639 Millionen Euro und damit 100 Millionen Euro mehr als geplant worden war. Besonders erfreut zeigte sich der BVB aber darüber, dass die Umsatzsteigerung in allen Erlösfeldern zu beobachten war. Dazu zählen der Spielbetrieb, die TV-Vermarktung, das Sponsoring, das Merchandising sowie Conference und Catering.

Stark gestiegen ist indes der Personalaufwand, der nun 32 Millionen Euro mehr als im vorherigen Geschäftsjahr beträgt, also bei 268 Millionen Euro liegt. Das Grundgehalt im Lizenzspielerbereich sank zwar um drei Millionen Euro, dafür wurden aber 33 Millionen Euro mehr an Prämien gezahlt – was auch mit dem Einzug in das Champions-League-Finale zusammenhängen könnte.

Auch die Bezüge der Geschäftsführung sind gestiegen: Von sechs Millionen Euro auf 8,28 Millionen Euro. Hans-Joachim Watzkes Anteil daran liegt bei 2,4 Millionen Euro, Carsten Cramer und Thomas Treß wurden mit fixen 1,122 Millionen Euro vergütet. Lars Ricken, seit dem 1. Mai im Amt, ist bei 200.000 Euro eingestiegen.