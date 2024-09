BVB, News und Gerüchte - 2023 abgeblitzt: Borussia Dortmund angeblich scharf auf einen Überflieger von Eintracht Frankfurt

© getty

BVB, Gerücht: Vor einem Jahr noch überboten - Dortmund interessiert an SGE-Youngster

Rund neun Millionen Euro soll Eintracht Frankfurt im Sommer 2023 für Hugo Larsson bezahlt haben, seitdem entwickelte sich der junge Schwede konstant weiter. In der aktuellen Spielzeit ist er mit zwei Toren und einem Assist in fünf Pflichtspielen einer der Leistungsträger der SGE-Elf hinter dem furiosen Sturmduo Hugo Ekitiké und Omar Marmoush.

Mit gerade einmal 20 Jahren sorgt das für Aufsehen - und für Interessenten. Transfer-Experte Ekrem Konur berichtet nun, dass Borussia Dortmund und auch der FC Bayern zu den Interessenten für Larsson zählen sollen.

Die Frankfurter Rundschau greift das Thema ebenfalls auf, bezieht sich jedoch auf nicht zitierte Gerüchte aus Schweden, die Larsson mit BVB und FCB in Verbindung bringen sollen. Die Borussia sei schon beim Wechsel nach Deutschland 2023 am 20-Jährigen interessiert gewesen, am Ende aber finanziell von den Frankfurtern ausgestochen worden.

Jetzt soll Dortmund erneut ein Auge auf den Schweden-Youngster geworfen haben. Dessen Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2028.