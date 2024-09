BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund lockte späteren Bayern-Spieler erfolglos mit doppeltem Gehalt

© getty

BVB, News: VfL Bochum "kann in Dortmund eigentlich nur gewinnen"

Der VfL Bochum hat keines seiner fünf Pflichtspiele gewonnen, er hat selbst Holstein Kiel zu Hause nicht geschlagen - nun soll es im kleinen Revierderby beim Nachbarn Borussia Dortmund klappen. "Wir glauben an die Chance, in Dortmund was zu machen", sagte Trainer Peter Zeidler am Donnerstag während der Pressekonferenz: "Wir können eigentlich nur gewinnen."

Der BVB wird am Freitagabend Wiedergutmachung für die Klatsche beim VfB Stuttgart betreiben wollen. "Wir sind darauf vorbereitet, dass der Gegner sehr motiviert ist nach der vergangenen Woche", betonte Zeidler. "Es geht darum, wenig Torchancen zuzulassen. Wir wollen zeigen, was der VfL Bochum mit der Unterstützung seiner Fans drauf hat."

Fehlen wird dabei Erhan Masovic, dessen Frau ein Kind erwartet. Der serbische Innenverteidiger hat in dieser Woche nicht trainiert. Noah Loosli wird für ihn in den Spieltagskader rücken.