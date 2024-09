BVB, News und Gerüchte: "Irritationen" bei Borussia Dortmund um Situation von Maximilian Beier?

© getty

BVB, News: Verwirrung um Wunschspieler Maximilian Beier

Maximilian Beier wechselte im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund. Wirklich angekommen ist der 21-Jährige allerdings noch nicht, schließlich saß er beim 1:5 gegen den VfB Stuttgart zuletzt über die vollen 90 Minuten auf der Bank.

Innerhalb des Klubs würde es daher laut Sky bereits erste "Irritationen" über die geringen Einsatzminuten des Offensivspielers geben. In den Transfergesprächen vor dem Wechsel Beiers wurde demnach immer wieder über eine Doppelspitze mit Stuttgart-Neuzugang Serhou Guirassy diskutiert, auch nach der Verletzungsrückkehr des Guineers ist diese Variante unter Trainer Nuri Sahin noch überhaupt kein Thema.

"Ich war einer derjenigen, der ihn unbedingt haben wollte und ich bin heilfroh, dass er bei uns ist. Aber ich muss jede Woche Entscheidungen treffen, es können immer nur 16 Spieler eingesetzt werden", erklärte Sahin vor dem Spiel gegen den VfL Bochum die Situation Beiers. Zugleich betonte er, dass sowohl Beier als auch Top-Talent Julien Duranville im weiteren Saisonverlauf noch eine wichtige Rolle spielen werden.

Beier kam in dieser Spielzeit bisher dreimal für die Schwarzgelben zum Einsatz, eine Torbeteiligung gelang ihm jedoch noch nicht. In der vergangenen Saison hatte er für Hoffenheim noch 16 Tore in 33 Spielen erzielt.