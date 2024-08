BVB, News und Gerüchte: Zäher Transferpoker für Borussia Dortmund - Nobby Dickel adelt Edin Terzic

© imago images

BVB, News: Edin Terzic offiziell verabschiedet

Edin Terzic, in der vergangenen Saison noch BVB-Trainer, ist vor dem Duell gegen Aston Villa am Samstag ein letztes Mal offiziell verabschiedet worden.

"Ein Trainer, der wie kaum ein anderer die Werte von Borussia Dortmund in sich hatte und noch immer in sich hat." Mit diesen Worten beschrieb Stadionsprecher Nobby Dickel Minuten vor dem Anpfiff den 41-Jährigen, der in der Zeit als Trainer der Schwarzgelben 2021 den DFB-Pokal gewann, in der Saison 2022/23 Vizemeister wurde und in der Saison 2023/24 ins Champions-League-Finale einzog. Nach dreieinhalb Jahren als BVB-Trainer bzw. -Interimstrainer hatte Terzic am Ende der abgelaufenen Saison um eine Vertragsauflösung gebeten.

Für seine Leistungen an der Seitenlinie gab es für Terzic von Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung, einen Blumenstrauß, von den Zuschauern im Signal-Iduna-Park donnernden Applaus als Dank. "Edin ist durch und durch Borusse, ein toller, sehr authentischer Mensch und hat sich immer zu 100 Prozent für den BVB eingesetzt", so Sportdirektor Sebastien Kehl im Juni.