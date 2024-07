BVB, News und Gerüchte: Transfer von Serhou Guirassy in den nächsten Stunden perfekt? Mateu Morey findet neuen Klub

© getty

BVB, News: Niclas Füllkrug bedankt sich trotz EM-Aus für Fan-Unterstützung

Nach dem bitteren Aus gegen Spanien im EM-Viertelfinale hat sich Niclas Füllkrug für die starke Unterstützung der deutschen Fans bedankt. "Es ist gerade einfach traurig, dass es vorbei ist. Man hat Euphorie und ein Gemeinschaftsgefühl gehabt in Deutschland, was wir auch gespürt haben", sagte der Stürmer im Anschluss an die 1:2-Niederlage gegen die Iberer.

Deses Gefühl sein in Deutschland "lange nicht mehr so" dagewesen. "Es ist ganz ganz traurig, dass es vorbei ist. Im Moment ist noch kein Stolz da, es ist vorbei jetzt gerade. Es wird von Sekunde zu Sekunde härter, es zu realisieren."

Die Fans hätten der deutschen Mannschaft allerdings ein "tolles Gefühl" während des gesamten Turniers gegeben. "Es war wahnsinnig schön, für euch auf dem Platz zu kämpfen. Schade, dass es nur bis zum Viertelfinale war. Ihr wart auf jeden Fall überragend", so Füllkrug