BVB, News und Gerüchte: Neuer Linksverteidiger im Visier von Borussia Dortmund - heftige Kritik an Niklas Süle

BVB, News: Markus Babbel kritisiert Niklas Süle hart

Der ehemalige Nationalspieler Markus Babbel ist mit Borussia Dortmunds Niklas Süle hart ins Gericht gegangen. Der Innenverteidiger ist aufgrund erneuten Übergewichts zuletzt in die Schlagzeilen geraten.

"Ich finde es fast schon unverschämt, so viel Geld zu verdienen und dann zu sagen: Ist doch mir Wurscht, wie ich rumlaufe. Ist doch mir Wurscht, was der Verein von mir denkt. Das finde ich nicht ok", sagte Babbel bei ran.

Babbel weiter: "Es ist alles in Ordnung, was er macht. Aber dann sag zu Borussia Dortmund: Hey Jungs, es tut mir leid. Ich habe genug. Ich habe ausgesorgt, ich will leben. Seid mir nicht böse, aber das war's für mich."

Süle und Babbel kennen sich aus gemeinsamer Zeit in Hoffenheim. Dort fungierte Babbel 2012 als Cheftrainer, Süle spielte damals noch in der U17 - doch die Wege kreuzten sich.

Laut Babbel tue sich der 28-Jährige "wahnsinnig schwer mit Verzicht". Der 51-Jährige führte aus: "Sie hatten mich gebeten, ein Gespräch mit einem hochtalentierten Spieler zu führen. Da war er mit seiner Familie da. Die ganze Woche hat er sich von Pizza über Burger über Schnitzel mit Pommes durch alles durchgegessen."