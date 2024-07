BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko sorgt mit gelöschtem Instagram-Post für Wechselspekulationen

BVB, News: Youssoufa Moukoko sorgt mit St.-Pauli-Post für Wirbel

Mit einem Post in seiner Instagram-Story hat Borussia Dortmunds Stürmer Youssoufa Moukoko am Samstag unfreiwillig für viel Wirbel gesorgt. Der 19-Jährige teilte nämlich ein Bild von der Geschäftsstelle des FC St. Pauli mit seinen Followern. Darauf ergänzte er zudem ein Herz.

Einige Fans spekulierten daher, dass Moukoko möglicherweise vor einem Wechsel oder einer Leihe zu seinem Ex-Klub stehen könnte, der bekanntlich in die Bundesliga aufgestiegen ist. St. Pauli war einst Moukokos erster Verein in Deutschland: Von 2014 bis 2016 kickte er in der Jugend der Hamburger, ehe er zum BVB wechselte. Dass er immer noch Sympathien für St. Pauli hegt, daraus macht der Angreifer keinen Hehl.

Moukoko löschte den Post später allerdings wieder. Warum er das tat, ist unklar, vermutlich wollte er einfach weitere daraus resultierende Wechselspekulationen vermeiden.

Ohnehin erscheint es eher unwahrscheinlich, dass Moukokos Besuch bei St. Pauli tatsächlich etwas mit seiner sportlichen Zukunft zu tun hat. Wahrscheinlicher ist, dass er schlichtweg seinen Vater Joseph besuchte, der weiterhin in Hamburg lebt.