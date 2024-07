BVB, News und Gerüchte: Frankreich-Klub will angeblich Dortmunder Streichkandidat - nächster Schritt im Poker um Yan Couto?

© getty

BVB, Gerücht: Nächster Schritt bei Yan Couto?

Im Wechsel-Poker um Verteidiger Yan Couto zeichnet sich der nächste Schritt ab. Nach Informationen der Daily Mail ist der 22-Jährige nicht mit ins Trainingslager seines Klubs Manchester City gereist. Das feuert die Spekulationen um einen Transfer zu Borussia Dortmund weiter an.

Jüngst hatte Sky berichtet, dass der BVB bereits ein erstes Angebot für Couto abgegeben hätte. Demnach bieten die Schwarzgelben 20 Millionen Euro für den Linksverteidiger, die Citizens wollen aber mindestens 30 Millionen Euro sehen.

Couto war in der vergangenen Saison an den FC Girona verliehen, für den er in 39 Pflichtspieleinsätzen zwei Tore und zehn Assists erzielte. An Manchester City ist er noch bis 2025 vertraglich gebunden.