BVB, News und Gerüchte: Youngster von Borussia Dortmund bei Bundesligist auf dem Zettel - Nuri Sahin dementiert Kalkül bei Rückkehr

BVB, News: Nuri Sahin dementiert Kalkül bei Dortmund-Rückkehr

Nuri Sahin hat der Darstellung widersprochen, dass er bereits bei seiner Rückkehr zum Klub auf den Chefposten spekuliert hatte. "Ich weiß, dass darüber spekuliert wird, über das Thema Schattentrainer und Ähnliches. Natürlich ist es für jeden Trainer ein Traum, Borussia Dortmund zu trainieren. Wir haben gerade über einen Karriereplan gesprochen. Das würde ja bedeuten, dass ich einen Karriereplan habe. Nein, den habe ich nicht", sagte Sahin bei Sky.

Der frühere Profi war im Januar als Assistent von Edin Terzic engagiert worden. Im Sommer trat der 35-Jährige dann dessen Nachfolge an. Terzic habe "von Anfang an" gewusst, "dass mich die Rolle des Co-Trainers nicht die nächsten zehn, fünfzehn Jahre begleiten wird, weil ich auch Cheftrainer war und weiß, wie die Emotionen sind, wie es sich anfühlt. Deswegen war es für mich klar, dass es eines Tages wieder in diese Richtung geht. Dass es jetzt dazu kommt, war eine schöne Überraschung für mich."

Was der Unterschied zu seiner bisherigen Rolle sei? "Natürlich muss ich jetzt auch die letzte Entscheidung treffen", so Sahin, "und diese wird auch unangenehm sein für den einen oder anderen, das müssen die Spieler wissen".