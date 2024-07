BVB, News und Gerüchte: Woran es in den Verhandlungen mit Paris Brunner wohl hakt - Dortmund und City sollen sich bei Yan Couto annähern

© SPOX

BVB, Gerücht: Dortmund und Manchester City nähern sich bei Ablöse für Yan Couto wohl an

Der Wechsel von Rechtsverteidiger Yan Couto von Manchester City zu Borussia Dortmund nimmt immer konkretere Formen an.

Wie die Bild nun berichtet, hat sich der BVB Citys Ablösevorstellung in Höhe von 30 Millionen Euro angenähert. Demnach bieten die Dortmunder nun 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen für den 22-Jährigen. Zudem glauben beide Vereine laut Bild an einen zeitnahen Vollzug des Transfers.

Couto war in den vergangenen beiden Jahren von City an den FC Girona verliehen, überzeugte dort sehr. In Manchester steht der brasilianische Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag.