BVB, News und Gerüchte: Mats Hummels vs. Edin Terzic – die Gründe für den Zoff bei Borussia Dortmund

© Getty

BVB, Gerücht: Mats Hummels vs. Edin Terzic – das sollen die Gründe für den Zoff sein

Die Beziehung zwischen Mats Hummels und Edin Terzic ist offenbar kompliziert. Zuletzt gab es Gerüchte, dass der Innenverteidiger nur bei Borussia Dortmund bleiben würde, wenn Trainer Terzic den Klub verlasse. Wie die Ruhr Nachrichten erfahren haben wollen, brodelt der Konflikt schon länger – nämlich seit vergangenem Winter. Nach dem Aus im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart Anfang Dezember soll Hummels gemeinsam mit weiteren Führungsspielern den Austausch mit dem Trainer gesucht haben.

Der 35-Jährige bestätigte dieses Gerücht jüngst in einem Interview mit der Sport Bild: "Ich habe mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen. So unterwürfig, so fußballerisch unterlegen." Und weiter: "Ich bin ins Trainerbüro gegangen, und man redet. Mit der klaren Meinung, dass wir uns im Spiel nach vorne ganz klar verbessern müssen."

Als sich zum Jahresende hin wenig an den Auftritten der Dortmunder veränderte, soll es endgültig zum Bruch gekommen sein. Hummels sei neben Marco Reus einer der Spieler gewesen, die in Gesprächen mit der Vereinsführung rund um Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl klar Position gegen Terzic bezogen hätten. Der durfte aber weitermachen, bekam mit Nuri Sahin und Sven Bender zwei neue Co-Trainer an die Seite gestellt. Kurz vor dem Champions-League-Finale sagte Hummels jüngst, dass der Aufschwung auch maßgeblich an ihnen gelegen habe.

Der Innenverteidiger verpasste im neuen Jahr die ersten beiden Spiele wegen eines Infekts und saß anschließend siebenmal auf der Bank – was auch mit Blick auf die Europameisterschaft nicht förderlich für ihn war. In dieser Phase gab Hummels auch erstmals öffentlich ein mehrdeutiges Interview. Im Rahmen der "Baller League" sprach er über seinen Platzverweis gegen Leipzig im Dezember 2023. Auf die Frage, wie der Trainer einen in einer solchen Situation anschauen würde, sagte er: "Wenn es ein guter Trainer ist, dann ohne Vorwurf, weil es passiert im Spiel. Wenn es ein schlechter Trainer ist, guckt er dich vorwurfsvoll an."

Terzic hatte im Anschluss an die Partie deutliche Worte gefunden: "Mats weiß selber, dass er da nicht runtergehen darf. Nicht in dieser Spielsituation und nicht in dieser Spielminute. Wir grätschen im deutschen Fußball viel zu viel. Es ist gerade sehr modern im Fußball, dass die Verteidiger früh zu Boden gehen und noch mal versuchen, eine spektakuläre Rettungstat zu haben, anstatt das Laufduell aufzunehmen und den Gegner unter Druck zu setzen."

Erst im späteren Verlauf der Rückrunde kehrte Hummels in die Startelf des BVB zurück und der Kleinkrieg schien zumindest zu ruhen. Doch kurz vor dem Champions-League-Finale gab der Abwehrchef das besagte Interview mit der Sport Bild. Gut möglich, dass Hummels schon länger wusste, dass er den Machtkampf mit Terzic verlieren würde. Ein Abgang sei derzeit die wahrscheinlichste Option.