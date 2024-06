BVB, News und Gerüchte: Dortmund denkt über Tauschgeschäft mit Juve nach

© getty

Borussia Dortmund, Gerücht: Serhou Guirassy will sich bald entscheiden

Borussia Dortmund ist hinter Stürmer Serhou Guirassy her - und der Guineer vom VfB Stuttgart kann sich einen Wechsel zum BVB auch gut vorstellen. Allerdings soll es noch weitere hochkarätige Interessenten für ihn geben: Laut Sky sind auch Arsenal, Chelsea und Milan hinter ihm her. Der VfB Stuttgart möchte seinen Top-Stürmer, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von nur 18 Millionen Euro hat, natürlich auch gerne behalten.

Guirassy wird sich dem Sky-Bericht zufolge in den kommenden zwei Wochen entscheiden, wie es für ihn weitergeht. Die Dortmunder hoffen entsprechen darauf, dass sie die Zusage des Mannes bekommen, der in der vergangenen Saison 28 Tore in 28 Bundesliga-Spielen erzielte.