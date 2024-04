Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong veräppelt Granit Xhaka wegen dessen Arsenal-Vergangenheit

Grund für Frimpongs Arsenal-Anspielung: Die Gunners sind in der Premier League chronisch erfolglos und warten seit 20 Jahren auf den Gewinn der englischen Meisterschaft. Auch mit Xhaka gelang dies nicht. Der ehemalige Gladbacher spielte von 2016 bis 2023 für die Londoner. Immerhin gewann er mit ihnen aber zweimal den FA Cup und zweimal den englischen Supercup.

Nach den Feierlichkeiten steht für Bayer am Donnerstag das nächste Spiel auf dem Programm. Dann treffen Frimpong, Xhaka und ihre Mannschaftskameraden im Rückspiel des Viertelfinales in der Europa League auf West Ham United. Nach dem 2:0 in der Vorwoche stehen die Chancen auf den Einzug in die Vorschlussrunde gut.