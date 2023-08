BVB, News und Gerüchte - "Latent unfair": BVB-Boss kritisiert Bundesliga-Rivalen

Borussia Dortmunds Marketing-Chef Carsten Cramer hat die Bundesliga-Rivalen kritisiert - mit Ausnahme des FC Bayern. Ajax Amsterdam steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Carlos Borges, an dem auch Dortmund interessiert gewesen sein soll. Durch den Kapitäns-Wechsel soll beim BVB eine flachere Hierarchie herrschen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

"Wir glauben, dass das für die Bundesliga extrem wichtig ist - und bleiben bei der Hoffnung, dass das auf Dauer nicht nur etwas ist, was Borussia Dortmund und die Kollegen aus dem Süden zu schultern haben", sagte Cramer im Zuge der USA-Reise. "Das ist am Ende auch latent unfair, weil es auf die Substanz geht."

BVB, News: Dortmund holt Remis gegen Chelsea

Borussia Dortmund hat beim abschließenden Test der USA-Reise in der Nacht auf Donnerstag ein 1:1 (0:0) gegen den FC Chelsea geholt. Marius Wolf brachte den BVB in Chicago in Führung (80.), Mason Burstow egalisierte in der 89. Minute.

