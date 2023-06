TV-Einnahmen aller 18 Bundesliga-Klubs in der Saison 2023/24: Wer darf sich auf mehr Geld freuen?

Über eine Milliarde Euro an TV-Geldern werden die 18 Bundesligisten in der kommenden Saison 2023/24 an Fernsehgeldern kassieren. SPOX zeigt, welcher Klub am meisten absahnt - und ob es mehr ist als noch in der abgelaufenen Spielzeit.

Die Einnahmen aus der nationalen und internationalen Vermarktung werden von der DFL an die 36 Profivereine der 1. und 2. Bundesliga verteilt - ein Großeil davon geht ans deutsche Oberhaus. Der kicker hat ausgerechnet, auf welche Summen sich die Teams jeweils einstellen dürfen.

© imago images Dabei bekommt jeder Bundesligist zunächst einmal jeweils 26 Millionen Euro aus den nationalen und drei Millionen Euro aus den internationalen TV-Erlösen. Die Teilnehmer an den Europapokalen dürfen sich über weitere Einnahmen freuen. Diese werden in einer Fünfjahreswertung vergeben. Heißt: Wer in den vergangenen fünf Jahren mindestens einmal international spielte, wird belohnt. Die Bayern kassieren dabei in der kommenden Saison rund 19 Millionen Euro, die Eintracht aus Frankfurt aber immerhin auch starke 13,2 Millionen. Darüber hinaus spielen auch mehrere nationale Fünf- und Zehnjahreswertungen eine Rolle. Die Nachwuchsarbeit und das Interesse der Fans werden ebenfalls honoriert. Genaueres nachlesen könnt Ihr hier. Hier kommt die Übersicht mit allen 18 Bundesliga-Klubs. Die Summen können sich aufgrund der in der kommenden Saison eingesetzten Talente noch minimal ändern.

© getty TV-Einnahmen, Platz 18: SV Darmstadt 98 Saison 2023/24: 32,5 Mio. Euro (17,9 Mio. mehr als 22/23) TV-Einnahmen, Platz 17: 1. FC Heidenheim Saison 2023/24: 36,1 Mio. Euro (22,5 Mio. mehr als 22/23)

© getty TV-Einnahmen, Platz 16: VfL Bochum Saison 2023/24: 38,4 Mio. Euro (5,1 Mio. mehr als 22/23) TV-Einnahmen, Platz 15: Werder Bremen Saison 2023/24: 41,5 Mio. Euro (4,7 Mio. mehr als 22/23)

© getty TV-Einnahmen, Platz 14: VfB Stuttgart Saison 2023/24: 43,9 Mio. Euro (2,2 Mio. mehr als 22/23) TV-Einnahmen, Platz 13: FC Augsburg Saison 2023/24: 45,3 Mio. Euro (1,1 Mio. mehr als 22/23)

© getty TV-Einnahmen, Platz 12: 1. FC Köln Saison 2023/24: 51,7 Mio. Euro (0,8 Mio. mehr als 22/23) TV-Einnahmen, Platz 11: 1. FSV Mainz 05 Saison 2023/24: 52,2 Mio. Euro (genauso viel wie 22/23)

© getty TV-Einnahmen, Platz 10: TSG Hoffenheim Saison 2023/24: 55,9 Mio. Euro (7,1 Mio. weniger als 22/23) TV-Einnahmen, Platz 9: Borussia Mönchengladbach Saison 2023/24: 60,6 Mio. Euro (6,1 Mio. weniger als 22/23)

© getty TV-Einnahmen, Platz 8: VfL Wolfsburg Saison 2023/24: 62,5 Mio. Euro (1,8 Mio. weniger als 22/23) TV-Einnahmen, Platz 7: SC Freiburg Saison 2023/24: 64,1 Mio. Euro (7,8 Mio. mehr als 22/23)

© getty TV-Einnahmen, Platz 6: 1. FC Union Berlin Saison 2023/24: 66,0 Mio. Euro (11,1 Mio. mehr als 22/23) TV-Einnahmen, Platz 5: Eintracht Frankfurt Saison 2023/24: 74,1 Mio. Euro (0,6 Mio. mehr als 22/23)

© getty TV-Einnahmen, Platz 4: RB Leipzig Saison 2023/24: 77,6 Mio. Euro (0,7 Mio. weniger als 22/23) TV-Einnahmen, Platz 3: Bayer 04 Leverkusen Saison 2023/24: 78,5 Mio. Euro (3 Mio. mehr als 22/23)