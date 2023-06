BVB, News und Gerüchte: Wackelt der Álvarez-Deal nach Wechsel von Declan Rice?

Der Wechsel von Declan Rice zu Arsenal hat offenbar nicht nur für den FC Bayern negative Konsequenzen. Derweil setzt sich Mats Hummels für eine gute Sache ein. Die News und Gerüchte zum BVB.

Demnach würden die "Hammers" eine deutlich höhere Ablöse als auch ein höheres Gehalt anbieten und könnten den BVB-Transfer noch torpedieren. Der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam soll jedoch gerne zur Borussia wechseln wollen, dem Bericht zufolge bietet Dortmund momentan 35 Millionen Euro - Es wäre der teuerste Einkauf in der Geschichte des BVB, wenn West Ham diese Summe mit seinem Einstieg in den Álvarez-Poker nicht noch erhöht.

BVB, News: Knauff erklärt Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Für sieben Millionen Euro wechselt Ansgar Knauff zur kommenden Saison von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt. Gegenüber dem Sportbuzzer erklärte der deutsche U21-Nationalspieler seine Entscheidung: "Ich habe mich für den Verein entschieden, nach vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen bei der Eintracht. Sowohl meine Seite als auch die Klubseite sind überzeugt, dass es der richtige Schritt ist."

Zum Zeitpunkt des Transfers war noch nicht entschieden, wer die Eintracht in der kommenden Saison trainiert. Nun ist es jedoch offiziell: Dino Toppmöller tritt die Nachfolge von Oliver Glasner in Frankfurt an. Die ungeklärte Trainer-Frage stellt für Knauffs Entscheidung kein Problem dar: "Es war keine schwierige Entscheidung, auch wenn nicht klar war, wer neuer Trainer wird. Wenn man es so sieht, weiß man nie, wer der nächste Trainer sein wird."