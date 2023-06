BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund drohen "harte Verhandlungen" bei Wunschspieler - Marco Reus nimmt Edin Terzic wohl Entscheidung ab

Bei einem Wunschspieler erwarten Borussia Dortmund schwere Verhandlungen. Marco Reus könnte Edin Terzic derweil eine Entscheidung abnehmen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB.

© getty BVB - Gerücht: "Harte Verhandlungen" wegen Wunschspieler? Borussia Dortmund wird schon seit geraumer Zeit mit Edson Álvarez von Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht. Laut kicker erwarten den BVB aber "harte Verhandlungen" mit dem Verein des defensiven Mittelfeldspielers. Das Zünglein an der Waage spielt ausgerechnet ein ehemaliger BVB-Mitarbeiter: Sven Mislintat. Der damalige Chefscout der Borussia ist inzwischen Sportchef in Amsterdam. In der kommenden Woche soll es eine weitere Gesprächsrunde zwischen Sportdirektor Sebastian Kehl und der Ajax-Seite geben. Als Ablösesumme stehen rund 35 Millionen Euro im Raum. Der BVB ist sich dem Vernehmen nach schon mit Álvarez einig. Ajax soll grundsätzlich auch nichts gegen einen Wechsel des 25-Jährigen haben, habe aber klare Vorstellungen bei der Ablöse, von der man nicht abweichen will.

© getty BVB - Gerücht: Gibt Marco Reus die Kapitänsbinde ab? Der 34-jährige Marco Reus denkt angeblich darüber nach, die Kapitänsbinde beim BVB nach fünf Jahren freiwillig abzugeben. Das berichtet die Sport Bild. Zuletzt ließ Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke durchblicken, dass es einen Generationenwechsel geben könnte. "Dass wir irgendwann mal einen Generationenwechsel machen und Verantwortung an jüngere Spieler übertragen müssen, die das auch wollen und können, haben wir schon bei den Vertragsverlängerungen von Marco und Mats Hummels gesagt. Aber das sind ganz natürliche Prozesse", hatte Watzke in der Bild am Sonntag erklärt. Und der 63-Jährige weiter: "Die Kapitänsfrage klären wir grundsätzlich immer während der Sommervorbereitung, wenn wir den kompletten Kader beisammen haben." Dem Bild-Bericht zufolge könnten Torhüter Gregor Kobel oder Verteidiger Niklas Süle für Reus übernehmen.

© getty BVB - News: Lothar Matthäus reagiert auf Hansi Flicks Süle-Kritik Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und BVB-Legende Karl-Heinz Riedle haben auf die Kritik von Bundestrainer Hansi Flick an Niklas Süle reagiert." So ganz kann ich bei dem Ding nicht mitgehen", sagte Riedle bei RTL Nitro. Süle habe aus seiner Sicht eine gute Saison gespielt. Matthäus vermutete hinter der mit öffentlicher Kritik verbundenen Nichtnominierung für die anstehenden Länderspiele den Versuch von Flick,"das eine oder andere Prozent auch durch diese Entscheidung nochmal aus Süle herauszukitzeln". Süle wirke auf ihn jedenfalls fit, erklärte der 62-Jährige weiter: "Ich möchte nicht unbedingt gegen ihn spielen. Sein Körperbau erweckt den Eindruck, als hätte er ein paar Kilos zu viel. Das sieht aber bei Gnabry ähnlich aus. Sie sind einfach von der Statur her so gebaut und so muss man sie nehmen." "Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig", hatte der Bundestrainer am Mittwoch der FAZ gesagt: "Aber ich finde, er lässt noch einiges liegen."

© getty BVB - News: Dortmund bestätigt Bellingham-Transfer Der seit langem erwartete Wechsel von Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham (19) zu Real Madrid steht unmittelbar bevor. Das bestätigte der börsennotierte BVB am Mittwochnachmittag in einer Ad-hoc-Meldung. Die Parteien hatten demnach kurz zuvor eine grundsätzliche Einigung über den Transfer des englischen Nationalspielers zwei Jahre vor Vertragsende erzielt. "Die vertraglichen Details sind nun noch abzustimmen und zu dokumentieren", hieß es weiter. Real werde für den 19-Jährigen bei Realisierung des Transfers eine fixe Ablösesumme in Höhe von 103 Millionen Euro zahlen. Zusätzlich können variable Zahlungen bis zu einer Höhe von 30 Prozent der Transfersumme fällig werden, insgesamt könnten sich die Einnahmen der Dortmunder damit auf 137 Millionen Euro belaufen. Die Zusatzzahlungen sind demnach abhängig vom sportlichen Erfolg des Klubs und den Leistungen des Spielers im Zeitraum der nächsten sechs Spielzeiten. Bellingham war im Sommer 2020 vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund gekommen, der Transfer galt schon damals als Coup, der BVB überwies 25 Millionen Euro - und vervierfacht diese Summe nun mindestens. Die Borussia verliert damit allerdings auch ihren Führungs- und Ausnahmespieler. In der Bundesliga kam Bellingham in der abgelaufenen Saison auf 31 Einsätze, dabei erzielte er acht Tore und legte fünf Treffer auf. Als Nachfolger wird unter anderem der bereits aufgeführte Edson Álvarez gehandelt.

© getty BVB heute, News: Nur Dembele teurer als Bellingham Der BVB kassiert für Jude Bellingham 103 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der Engländer liegt damit auf Platz zwei unter den Top 10 der teuersten Bundesliga-Transfers. Das Ranking führt nach wie vor der Franzose Ousmane Dembele an, der 2017 für 105 Millionen Euro (plus Boni) vom BVB zum FC Barcelona gewechselt war. Die teuersten Bundesliga-Transfers: 1. Ousmane Dembele (Frankreich) 105 Millionen Euro (plus Boni bis 42 Millionen), 2017 von Borussia Dortmund zum FC Barcelona 2. Jude Bellingham (England) 103 Millionen Euro (plus Boni bis zu 34 Millionen), 2023 von Borussia Dortmund zu Real Madrid 3. Jadon Sancho (England) 85 Millionen Euro, 2021 von Borussia Dortmund zu Manchester United 4. Kai Havertz (Deutschland) 80 Millionen Euro, 2020 von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea 4. Lucas Hernández (Frankreich) 80 Millionen Euro, 2019 von Atletico Madrid zu Bayern München