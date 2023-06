BVB, News und Gerüchte: Zweikampf mit Chelsea um Mikayil Faye - Ex-Bayern-Trainer Marcelo Martins kommt

Borussia Dortmund liefert sich offenbar einen Zweikampf mit dem FC Chelsea um Mikayil Faye. Athletiktrainer Marcelo Martins soll Edin Terzic unterstützen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Bereits im vergangenen Jahr sollen mit Marseille und Reims zwei französische Erstliga-Klubs an ihm dran gewesen sein, doch Faye entschied sich dazu, in Kroatien zu bleiben und sich dort weiterzuentwickeln.

© getty

BVB, News: Schulz-Berater will Trennung in diesem Sommer

Nico Schulz soll Borussia Dortmund nach dem Willen seines Beraters Roger Wittmann in der kommenden Transferperiode verlassen. "Das Optimale wäre, sich im Sommer jetzt ordentlich zu trennen", sagte Wittmann den Ruhr Nachrichten.

Der Vertrag des Linksverteidigers läuft noch bis 2024, doch er spielt schon seit Langem keine Rolle mehr bei den Dortmundern. In der abgelaufenen Saison stand er unter Trainer Edin Terzic nicht einmal im Spieltagskader der Schwarz-Gelben.

Dem Bericht zufolge kassiert Schulz jedoch ein Jahresgehalt in Höhe von rund fünf Millionen Euro beim BVB, was einen Transfer schwierig gestaltet, da kein Klub bereit sein soll, dieses Gehalt auch nur annähernd zu übernehmen. Deswegen könne es trotz der Bereitschaft auf beiden Seiten, getrennte Wege zu gehen, am Ende doch darauf hinauslaufen, dass Schulz auch noch eine weitere Saison in Dortmund verbringt.

