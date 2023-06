BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund gibt offenbar Transfer von Ilkay Gündogan auf

Die Entscheidungsträger von Borussia Dortmund haben das Werben um Ilkay Gündogan offenbar aufgegeben. Der Verkauf von Jude Bellingham bringt einen Wunschtransfer zum Wackeln. Die News und Gerüchte zum BVB.

Der City-Kapitän wäre in diesem Sommer ablösefrei zu haben, da sein Vertrag beim Champions-League-Sieger ausläuft. In der Dortmunder Führungsetage soll es einen "intensiven Gedankenaustausch" zum Ex-Spieler gegeben haben, doch das wird nun offenbar nicht weiter verfolgt.

Zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund ist alles klar: Wie die Vereine am Mittwoch vermeldeten, ist der Wechsel von Jude Bellingham offiziell. Wie der BVB als Aktiengesellschaft bereits vermeldete, zahlen die Königlichen 103 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an die Borussia - und davon wollen andere Klubs nun wohl etwas abhaben!

BVB, News: Jude Bellingham verabschiedet sich aus Dortmund

In Folge seines Wechsels verabschiedete sich der Superstar vom BVB und seinen Fans:

"Wo soll ich anfangen, in den letzten 3 Jahren war Borussia Dortmund der größte Teil meines Lebens. Ich bin als 17-jähriger Junge eingetreten und verlasse den Verein als Mann. Ich kann diesem Verein nicht genug für alles danken, was er für mich getan hat. Die Möglichkeiten, die Erfahrungen, die Höhen und auch die Tiefen. All das war Teil einer großartigen Entwicklung, sowohl als Mensch als auch als Spieler. Ich fühle mich geehrt, diesen Verein so oft vertreten zu haben.

Ich möchte allen Spielern, Managern, Chefs und Mitarbeitern danken, die in meiner Zeit im Verein eine Rolle gespielt haben. Der BVB wird immer einen Platz in meinem Herzen haben und ich werde nie vergessen, welchen Einfluss die Werte des Vereins auf mein Leben hatten. Einmal Borusse, Immer Borusse. Ich wünsche dem Verein nur das Beste für die Zukunft! Heja BVB!"