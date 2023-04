Bundesliga - Netzreaktionen zu Bayern und Dortmund: "Noch dümmer als der BVB geht nicht"

Der FC Bayern hat an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Zwar patzt der Rekordmeister und spielt gegen die TSG Hoffenheim nur 1:1-unentschieden - doch fast gleichzeitig gibt der BVB den Sieg gegen den VfB Stuttgart ebenfalls noch aus der Hand.

Die Bayern sind gegen Hoffenheim zwar feldüberlegen, zeigen aber eine insgesamt schwache Leistung und können das Ruder nach dem 1:1-Ausgleichstreffer von Andrej Kramaric nicht mehr herumreißen. Als das Spiel in der Allianz Arena abgepfiffen wird, ist der BVB gegen zehn Schwaben gerade mit 3:2 in Führung gegangen - das würde einen Punktegleichstand an der Tabellenspitze bedeuten.

Doch in der 7. Minute der Nachspielzeit fängt sich Dortmund dann noch den Ausgleich - und zwar in Überzahl. Beide Klubs in der Krise? Will überhaupt niemand Meister werden? So reagiert das Netz.