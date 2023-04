BVB, News und Gerüchte - Kehl poltert nach Last-Minute-Schock in Stuttgart: "Haben uns viel kaputtgemacht"

Der BVB muss für sein Last-Minute-Remis in Überzahl in Stuttgart heftige Kritik einstecken - von innen und außen. Derweil verletzt sich ein Sorgenkind, während offenbar ein Stürmerstar erneut im Visier der Borussia steht. Die News und Gerüchte aus Dortmund.

© getty BVB - News: Sebastian Kehl poltert nach Remis in Stuttgart Der BVB kam am Samstag trotz langer Überzahl und 2:0-Führung nicht über ein 3:3 beim VfB Stuttgart hinaus. Anschließend war Sportdirektor Sebastian Kehl richtig bedient. "Ich habe einfach nur komplettes Unverständnis über diese zweite Halbzeit. Es ist eine große Enttäuschung, Frust, eine gewisse Aggressivität, die ich gerade nach dem Spiel verspürt habe. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Wir haben uns viel kaputtgemacht", sagte der 43-Jährige gegenüber Reportern. Kehl fuhr fort: "Obwohl wir das 3:2 machen, nochmal in so eine Situation zu laufen, in der wir nicht kompakt stehen und individuelle Fehler machen - das ist nicht zu erklären." Angesichts des zeitgleichen Remis von Tabellenführer FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim gestand Kehl: "Ich ärgere mich brutal über mich selbst und weniger über das, was in München passiert ist." Er sei aktuell "nicht strategisch und analytisch, sondern einfach nur sauer". "Wir haben in der zweiten Halbzeit vier Tore kassiert - das muss man erstmal schaffen gegen zehn Leute", ergänzte Kehl, der damit auf einen Treffer des VfB beim Stand von 2:0 aus BVB-Sicht anspielte, der letztlich nach VAR-Check wegen Abseits aberkannt wurde. Durch den Ausgleichstreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit bleibt der BVB damit weiterhin zwei Punkte hinter den Bayern auf Rang 2 der Tabelle stehen.

© getty BVB - News: Dietmar Hamann kritisiert Borussia Dortmund - "Denken nicht mit!" Nicht nur intern hagelte es Kritik für die Leistung des BVB in Stuttgart. Auch sky-Experte Dietmar Hamann teilte nach dem 3:3 der Borussia im Schwabenland aus. Hamann sagte nach dem Spiel: "Ich habe die Dortmunder in den letzten Wochen in Schutz genommen, weil sie neun oder zehn Punkte auf die Bayern aufgeholt haben. Im Pokalspiel in Leipzig haben ihnen wichtige Spieler gefehlt. In München ändert ein Fehler von Kobel das Spiel - aber für heute habe ich kein Verständnis." Die Leistung des BVB in Stuttgart habe vor allem gezeigt, "dass sie ein Kopfproblem haben. Dass sie denken, wenn sie vorne und ein Mann mehr sind, wir machen das schon". Besonders eklatant sah Hamann die Situation nach dem zwischenzeitlichen 3:2 für die Borussia in der Nachspielzeit: "Du schießt in der Nachspielzeit das 3:2 und dann stehen sie hinten Mann gegen Mann. Wenn noch zwei Minuten zu spielen sind, stelle ich mich mit zehn oder elf Mann 25 Meter vors Tor." Das führte bei Hamann zur Erkenntnis, dass es der Borussia vor allem an Qualität gegen den Ball fehle. "Für mich haben sie zu viele Spieler, die einfach nicht mitdenken, was in der jeweiligen Situation zu tun ist", ergänzte Hamann und das mache ihn "wirklich sprachlos". "Ich hätte das in der Halbzeit nicht für möglich gehalten", gestand Hamann. Ähnlich äußerte sich derweil auch der andere sky-Experte Lothar Matthäus: "Die Dortmunder nehmen die Dinge nicht an, die ihnen angeboten werden und das ist unglaublich. Mit der Erfahrung muss Dortmund so ein Spiel einfach über die Runden bekommen."

© getty BVB - Gerücht: Entscheidung bei Ansgar Knauff wohl gefallen Der derzeit an Eintracht Frankfurt ausgeliehene Offensivspieler Ansgar Knauff wird entgegen anderer Pläne des BVB wohl doch nicht in den Ruhrpott zurückkehren. Das jedenfalls berichtet die Bild. Dem Bericht zufolge soll es kürzlich ein Gespräch zwischen dem BVB und Knauff gegeben haben, bei dem der 21-Jährige nicht von einer Perspektive in Schwarz-Gelb überzeugt werden konnte. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, seine Leihe in Frankfurt endet im Sommer. Noch im Februar hatte BVB-Trainer Edin Terzic eine klare Meinung zu dieser Personalie geäußert: "Der klare Plan ist, dass er im Sommer zu uns zurückkehrt." Doch nun soll es laut dem Boulevardblatt nur noch um die Ablöse gehen, die Frankfurt für einen Verbleib des Flügelspielers zahlen muss. Die SGE soll bereit sein, fünf Millionen Euro zu zahlen, was dem BVB aber noch zu wenig sein soll. Knauff war im Januar 2022 an den Main gewechselt und sorgte dann unter anderem in der K.o.-Phase der Europa League, die Frankfurt schließlich gewann, für Furore. In der laufenden Saison erzielte er ein Tor und zwei Assists in 20 Spielen in der Bundesliga.

© getty BVB - Gerücht: Borussia Dortmund Favorit bei Wilfried Zaha Plant der BVB einen neuen Anlauf bei Stürmer Wilfried Zaha von Crystal Palace? Foot Mercato berichtet, dass der Ivorer (30) wie schon im Vorjahr Thema bei den Borussen sein soll. Attraktiv macht ihn dabei vor allem die Tatsache, dass die Klublegende - Zaha ist mit 455 Pflichtspielen Rekordspieler der Eagles - im Sommer ablösefrei sein wird und die Zeichen wohl auf Abschied stehen. Für seinen kommenden Klub wäre Zaha damit also ein Schnäppchen. Und laut dem Portal soll der BVB sogar der Favorit auf eine Verpflichtung des Stürmers sein. Im Rennen ist aber auch Ligakonkurrent FC Bayern, der bekanntlich auch einen neuen Stürmer sucht. Ebenfalls im Rennen: Arsenal und die AS Monaco.