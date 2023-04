BVB, News und Gerüchte: Edin Terzic geht nach Pokal-Enttäuschung hart mit Dortmund-Stars ins Gericht

Edin Terzic hat nach dem Aus im DFB-Pokal deutliche Kritik am Auftritt seiner Mannschaft geäußert. Emre Can rüffelt Jude Bellingham für dessen Einstellung auf dem Platz. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Terzic kritisiert Mannschaft nach DFB-Pokal-Aus

Nach dem enttäuschenden 0:2 im DFB-Pokal gegen RB Leipzig ist BVB-Trainer Edin Terzic hart mit seiner Mannschaft ins Gericht gegangen. "Wir haben eine katastrophale erste Halbzeit gespielt, sind ganz schlecht ins Spiel gekommen. Wir mussten uns bei Greg (Kobel, Anm.d.Red.) bedanken, dass es nach der ersten Hälfte nur 0:1 stand. In der Anfangsphase wurden wir überrannt", sagte Terzic am Sky-Mikrofon.

Kritik hagelte es für sein Team vor allem in Sachen Zweikampfverhalten. "Wir haben uns in der Offensive gewundert, dass es Zweikämpfe gibt. In der Defensive hatten wir viel zu große Abstände zum Gegner. So kannst du nicht in die nächste Runde einziehen", so Terzic weiter.

Nach der Niederlage in der Bundesliga gegen den FC Bayern war es für Dortmund die zweite bittere Pleite innerhalb weniger Tage. "Wir haben es schon vor Wochen gesagt, als wir den fantastischen Lauf haben, dass wir vielleicht nicht so gut sind, wie wir gemacht wurden. Wir rechnen aber am Ende der Saison ab", meinte Terzic, angesprochen auf die Saisonziele.

Auch Mittelfeldspieler Julian Brandt bewertete die Leistung der Mannschaft kritisch. "Wir haben schon in der Hinrunde gezeigt, dass wir hier komplett untergehen werden, wenn wir nicht voll fokussiert sind. In der Bundesliga-Hinrunde war es noch extremer, aber wir hatten extrem Schwein, dass wir die ersten zehn Minuten überlebt haben. Da hätte es schon 0:2, 0:3 stehen können."

Lediglich dem starken Kobel sei es zu verdanken, dass man nicht komplett unterging. "Ich würde mir wünschen, dass er mal ein Spiel lang nicht so ein Faktor ist, wir es auch so geregelt bekommen", sagte Brandt. Dass der Schweizer die Dortmunder in vielen Begegnungen mit seinen Paraden im Spiel halte, "ist eigentlich etwas, worauf wir nicht stolz sein können."