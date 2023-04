BVB, News und Gerüchte: Marco Reus, Julian Brandt, Mats Hummels - das ist der aktuelle Stand

Es gibt neue Informationen zu den von Borussia Dortmund angestrebten Vertragsverlängerungen mit Kapitän Marco Reus und Julian Brandt. Ein Dortmunder Transferziel soll dagegen eher Richtung Spanien tendieren. Alle News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

Ähnlich sieht es bei Brandt aus, beide Parteien sollen sich in fortgeschrittenen Gesprächen befinden und sich finanziell so gut wie einig sein. Knackpunkt ist laut Sky hier die Vertragslaufzeit, um die noch verhandelt wird. Dortmund will Brandt langfristig binden, doch der zögert noch.

© getty

BVB, News: Offenbar keine Deadline für Mats Hummels

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Nico Schlotterbeck wird Mats Hummels in den nächsten Spielen wieder häufiger zum Einsatz kommen. Die Ruhr Nachrichten gehen bei Schlotterbeck von einem Ausfall von mindestens vier Wochen aus, es drohe sogar das vorzeitige Saison-Aus.

Die Zeitung will auch erfahren haben, dass es für Hummels, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, keine Deadline für eine Entscheidung hinsichtlich seiner Zukunft gebe. Demnach will der Verein dem langjährigen Innenverteidiger "so viel lange Leine wie möglich" geben.

Sportdirektor Sebastian Kehl soll in der Länderspielpause auch in den Gesprächen mit Hummels weitergekommen sein, allerdings ohne endgültiges Ergebnis. Dieses wird laut Ruhr Nachrichten aber noch im April erwartet.