BVB - News und Gerüchte: Drei Optionen für Mats Hummels’ Zukunft

Mats Hummels hat offenbar nur drei Optionen, wie es für ihn nach der laufenden Saison weitergeht. Derweil freut sich der BVB über ein Top-Talent und am Freitag gegen RB Leipzig droht ein Verkehrschaos. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB - Gerücht: Sogar Karriereende eine Option für Mats Hummels?

Die Zukunft von Mats Hummels (34) ist weiter ungeklärt, doch unterm Strich soll es für den Abwehrspieler drei Optionen geben, wie Bild wissen will.

Zum einen ist eine Vertragsverlängerung möglich. In dem Fall gehe es um einen neuen Vertrag mit einjähriger Länge und ungefähr der Hälfte seines bisherigen Gehalts - die Rede ist von künftig fünf Millionen Euro, nachdem es bislang zehn Millionen Euro sein sollen. Der Vertrag soll überdies stark leistungsbezogen sein.

Verbunden mit einer solchen Lösung sei auch die Möglichkeit auf einen Posten im Klub über das Karriereende hinaus - etwa als Repräsentant oder im Nachwuchsbereich.

Option Nummer zwei sei ein Wechsel ins Ausland. Laut Bild wäre in diesem Fall ein Wechsel innerhalb Europas wahrscheinlicher als ein zuletzt kolportierter Transfer in die MLS (USA), da in dem Fall die Entfernung zum fünfjährigen Sohn Ludwig zu groß ist. Dieser wohnt bei seiner Mutter in München.

Und dann soll sogar die Möglichkeit eines Rücktritts im Raum stehen. Hummels soll unschlüssig sein, ob eine weitere Saison Sinn macht, nachdem er im Vorjahr lange mit Knieproblemen zu kämpfen hatte.

Dem Bericht zufolge steht eine Entscheidung frühestens Ende März oder Anfang April an.