BVB, News und Gerüchte: Nächstes Talent von Manchester City im Visier von Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund soll Interesse an Talent Shea Charles von Manchester City haben. Entwarnung gibt es nach dem Länderspiel gegen Peru bei Nico Schlotterbeck - und ein Sonderlob für Marius Wolf. Aktuelle News und Gerüchte zum BVB.

Kommt nun das nächste City-Talent? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, ist der BVB am defensiven Mittelfeldspieler Shea Charles interessiert. Der 19-Jährige ist aktuell Kapitän der U23 von Manchester City. Dort kommt er in der laufenden Saison auf 23 Einsätze.

© getty

BVB, News: Flick gibt Entwarnung bei Schlotterbeck

Hansi Flick plant für den Härtetest der deutschen Nationalmannschaft gegen Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln mit Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger war kurz vor dem Ende des Länderspiels gegen Peru in Mainz (2:0) mit einer Bandage am linken Oberschenkel ausgewechselt worden. "Der Arzt hat signalisiert, dass alles in Ordnung ist", sagte der Bundestrainer.

Schlotterbeck verließ mit einem Lächeln die Arena, Flick will im zweiten Spiel nach der WM in Katar "das Grundgerüst beibehalten". Er schloss aber den "einen oder anderen Wechsel" nicht aus.

Die von Domenico Tedesco trainierten Belgier seien "ein anderes Kaliber" als Peru, sagte der 58-Jährige. Flick ist aber froh, "gegen so einen Gegner zu spielen". Man könne schließlich "an seinen Aufgaben wachsen".

Belgien war am Freitagabend mit einem souveränen 3:0 in Schweden in die EM-Qualifikation gestartet. Stürmerstar Romelu Lukaku erzielte dabei einen Dreierpack.