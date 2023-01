Verbrechen oder Style? Die legendärsten Swag-Outfits der Fußballer

Bayern-Spieler wie Serge Gnabry, Leroy Sané und Eric Maxim Choupo-Moting haben zuletzt den Swag aufgedreht. SPOX zeigt die Fußballer, die in Sachen Swag ganz vorn mit dabei sind - wie Erling Haaland, Franck Ribery und Neymar.

Bayern-Spieler Eric Maxim Choupo-Moting ist mit diesem Outfit beim NFL-Spiel in München auffällig geworden. SPOX zeigt dafür weitere Fußballer, die in Sachen Swag ganz vorn mit dabei sind.

© https://www.instagram.com/hectorbellerin/

© https://www.instagram.com/hectorbellerin/

Hector Bellerin

Bellerin war schließlich schon immer eine Ein-Mann-Swagfabrik. Hätte Swag Anziehungskraft, wären in seiner Zeit bei Arsenal die Sterlings dieser Welt in einer Umlaufbahn um ihn kreisen, ach, was sag ich, die komplette Premier League!

Wenn Swag-Blicke töten könnten ... Bellerin sieht aus wie eine ausgewachsene Hanson-Brüder-Dreieinigkeit, die eigentlich Werbung für "Gauloises Menthol" machen sollte.