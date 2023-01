BVB - Ex-Talent Bálint Bajner im Interview: "Ich habe beim besten Dortmund aller Zeiten gespielt"

Bálint Bajner spielte zweimal für Borussia Dortmund und kam 2013 bei den BVB-Profis unter Jürgen Klopp zu seinem einzigen Einsatz in der Bundesliga. Später in England löste der Stürmer mit einer unbedachten Aussage einen Hype aus, in dessen Folge sein Heimatland Ungarn von der Facebook-Seite seines Klubs verbannt wurde.

Im Interview mit SPOX und GOAL spricht der heute 32-jährige Bajner über seine Erfahrungen beim BVB, sein 19-minütiges Debüt in der Bundesliga und blickt zurück auf den Ursprung der "No Bajner, no party"-Welle in England.

In Dortmund kamen Sie dagegen direkt in einem Freundschaftsspiel für die zweite Mannschaft zum Einsatz, wo Ihnen auch ein Tor gelang. Wie erinnern Sie sich daran?

Bajner: Ich habe bei den Profis mittrainiert und sie wollten mich haben, allerdings wie in Dortmund auch für die U23. Die genauen Gründe, weshalb das doch nicht zustande kam, wurden mir nie genannt. Verstanden habe ich das auch nicht. Ich denke, es lag am Ende daran, dass der Kader eigentlich schon gut gefüllt war.

Nachdem Sie zuvor schon in Rumänien, England und Italien spielten, wechselten Sie 2012 in die zweite Mannschaft des BVB. Ein deutscher Berater hatte Sie angerufen und Ihnen die Wahl gelassen, ein Probetraining bei Borussia Mönchengladbach oder in Dortmund zu absolvieren. Wieso entschieden Sie sich für Gladbach?

Bajner: Das war eine aufgebauschte Mediengeschichte. Als ich in Südafrika landete, erkannte man mich, schoss Fotos und plötzlich hieß es, ich würde bei den Kaizer Chiefs vorspielen. Das stimmte aber alles nicht. Was dagegen richtig ist: Ich hatte im November eine Einladung zum Profitraining bei SuperSport United aus der ersten südafrikanischen Liga. Kurz vor dem Flug dorthin hatte ich aber eine Art Anfall. Ich bekam kaum noch Luft und musste in die Notaufnahme. Dort wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert, was in Ausnahmefällen leider eine Post-Covid-Erkrankung sein kann. Ich durfte dann rund zwei Monate keinen Sport machen. Daher ist das geplatzt.

Bálint Bajner: Ich war in meiner Karriere eigentlich kaum ernsthaft verletzt, doch in den vergangenen eineinhalb Jahren hat es mich relativ schwer erwischt. Bei Pécsi laborierte ich an einer Schambeinentzündung, weshalb mein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. Das kostete mich letztlich ein gutes Jahr. Als ich wieder gesund war, infizierte ich mich zum dritten Mal mit Covid, obwohl ich bereits dreifach geimpft war.

Herr Bajner, bis Sommer 2021 spielten Sie bei Pécsi MFC in der 2. Liga in Ihrem Heimatland Ungarn. Das war der zwölfte Klub in Ihrer Profi-Karriere. Seitdem sind Sie vereinslos. Warum?

Bajner: Eindeutig. Ich habe beim besten Dortmund aller Zeiten gespielt. Das konnte ich ja aber damals nicht wissen. (lacht) Schauen Sie sich nur die ganzen Spieler an, welch sensationellen Karrieren die alle hingelegt haben. Vergleicht man das mit den vergangenen zwei, drei Jahren beim BVB, wäre es heute gewiss einfacher für mich gewesen. Ich bin aber glücklich darüber, dass ich zu dieser Zeit Teil des Vereins war und in dieses Niveau hineinschnuppern durfte.

Bajner: Ich war damals 21, 22 Jahre alt. Wenn man so jung ist und gewissermaßen zwischen zwei Mannschaften pendelt, braucht man ein stabiles Umfeld, um alles vernünftig einordnen zu können. Es war für mich daher auch eine harte Situation, mit der ich nicht so richtig umzugehen wusste, weil ich keinerlei Erfahrungswerte hatte. Ich war auch ungeduldig und habe mir zu viel Druck gemacht. Dabei war das gar nicht nötig, denn die Spieler bei den Profis waren ja alle Superstars für mich, so dass es wenig Sinn ergeben hat, in sportlicher Hinsicht so sehr auf sie zu schielen. Hätte ich das anders gehandhabt, wäre ich vielleicht auf mehr Bundesligaspiele als nur eines gekommen.

Bajner: Riesengroß. Ich kam ja aus dem absoluten fußballerischen Nichts und hatte daher auch einen großen Respekt vor all diesen Spielern. Es stellte sich aber schnell heraus, dass sie alle ganz normal waren und mir auch jederzeit geholfen haben, damit ich mithalten und mich verbessern kann. Andererseits war der Unterschied zwischen dem Training bei Wagner und dem bei Kloppo nicht groß. Man wusste also schnell, was man grundsätzlich zu tun hatte. Doch einfach war es für mich nicht.

Bajner: Nein. Er ist der Boss, also muss er nichts erklären. In dieser Hinsicht bin ich immer relativ pflegeleicht gewesen. Und ich war ja grundsätzlich einfach nur glücklich, überhaupt dabei sein zu dürfen.

Gegen Gladbach spielte dann zunächst Götze im Sturm. Der traf zwar auch zur Führung, doch vier Minuten nach Gladbachs Ausgleich kamen Sie in die Partie. Waren Sie enttäuscht, dass Sie nicht von Anfang an gespielt haben?

Bajner: Sehr groß. Heute weiß ich: zu groß. Das war letztlich mein Problem, ich habe mich selbst zu stark unter Druck gesetzt. Ich wollte unbedingt in dieses Team hinein und noch regelmäßiger mit diesen Spielern zusammen sein. Ich weiß noch, bei einem Freundschaftsspiel gegen Magdeburg habe ich mit Marco Reus zusammen im Sturm gespielt. Das waren solche Momente, in denen ich mich unbedingt beweisen und einen guten Eindruck hinterlassen wollte. Doch dann habe ich stattdessen eine Großchance aus einem halben Meter Entfernung vergeben. Das hat mich tagelang beschäftigt und heruntergezogen. Wagner hat mir immer wieder gesagt, ich solle das nicht tun, weil es mir nicht helfen wird. Ich war aber zu jung, um das hinzukriegen. Hätte ich damals meinen Verstand von heute gehabt, wäre mein Karriereweg garantiert anders verlaufen.

Bajner: Bestimmt. Schlechter wäre ich unter ihm gewiss nicht geworden. (lacht) Der entscheidende Punkt für mich ist aber: Ich hätte sicherlich mehr erreichen und auch weiterhin auf diesem Niveau spielen können, wenn ich nicht aus Deutschland weggegangen wäre. Das war ein Fehler. Ich hatte aber wie doch eigentlich jeder Spieler den Wunsch, eines Tages höherklassig in England zu spielen. Das Jahr in der Championship hat auch wirklich viel Spaß gemacht und war eine tolle Erfahrung. Im Nachhinein wäre ein Verbleib in Deutschland für meine Entwicklung aber wohl besser gewesen.

Bajner: Das war für mich zu 100 Prozent klar. Er war eine Maschine, wie ich sie nie zuvor und nie danach gesehen habe. Der war ja nie verletzt, nie! Er hat nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch sonst hart gearbeitet und seinen Körper gepflegt. Bei ihm ist es nicht nur sein Talent. Gerade seine Mentalität war sehr beeindruckend. Er hat nie aufgegeben und gab immer alles. Er hatte alles in sich, was es braucht, um ein Superstar zu sein.

Bajner: Unmittelbar danach gab es keines, denn ich musste direkt zur Doping-Kontrolle. Das war Wahnsinn. Ich saß dort mit Granit Xhaka. Er und ich konnten einfach nicht pinkeln, es hat zweieinhalb Stunden gedauert. Die ganze Mannschaft musste auf mich warten. Ich bin als Letzter in den Mannschaftsbus gestiegen. Dort haben mir die Kollegen gratuliert, aber es gab mit Kloppo kein Einzelgespräch oder so etwas. Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass ich demnächst noch weitere Einsatzminuten bekommen werde.

Bajner: Wir haben auf den Sieg gedrückt, besonders in den Minuten kurz vor Abpfiff, aber es war ein offenes Spiel. Es gab noch eine große Torchance für Gladbach, kurz darauf hat Sebastian Kehl eine gute Gelegenheit in der Nachspielzeit vergeben. Leider konnte ich mich nicht entscheidend in Szene setzen.

Es blieb schließlich beim 1:1, für den BVB waren das damals eher zwei verlorene Punkte. Sie kamen auf insgesamt zehn Ballaktionen. Wie erinnern Sie sich an das Spielgeschehen, was ist in den 19 Minuten passiert?

Bajner: Ich war mit den anderen beim Warmmachen neben dem Gladbacher Tor und wurde dann zur Bank gerufen. Obwohl es rückblickend betrachtet ja gar nicht so ungewöhnlich war, dass zu diesem Zeitpunkt des Spiels dann noch ein großer Stürmer eingewechselt wird, hat mich das in dem Moment total überrascht. Als ich bereit zur Einwechslung stand, war ich sehr nervös und habe nur gehofft, dass ich keinen Scheiß baue. (lacht) Kloppo sagte, ich solle mein Bestes geben und mich trotz des Spielstands nicht unter Druck setzen.

© getty Bálint Bajner im Trikot von Ipswich Town gegen Southampton.

Ihr Vertrag in Dortmund lief aus und Sie sind im Sommer 2014 zu Zweitligist Ipswich Town gewechselt. Wie kam das zustande?

Bajner: Beim BVB sagte man mir, dass ich nicht mehr viel spielen werde und es daher besser ist, wenn ich mir einen neuen Verein suche. In meiner zweiten Saison bekam ich auch keinen Kaderplatz mehr bei den Profis und auch in der zweiten Mannschaft reduzierte sich meine Spielzeit. Schon im Januar stand ich kurz vor einem Wechsel zu den Bolton Wanderers, die ein Jahr zuvor noch in der Premier League spielten. Ich hatte dort sogar bereits den Medizincheck absolviert. Dortmund wollte aber zu viel Geld für mich, also haben sie entschieden, lieber zu warten und mich im Sommer ablösefrei zu holen. Allerdings sind sie plötzlich bis in die League One durchgereicht worden. Ich wurde dann zum Vorspielen bei Ipswich eingeladen und habe drei Tore in drei Testspielen erzielt. Dort hatte man auch Ambitionen auf den Aufstieg, daher klang das für mich sehr vielversprechend.

Für Ipswich spielten Sie nur sieben Mal und wechselten schon nach einem halben Jahr zu Ligakonkurrent Notts County. Wieso ging es in Ipswich so schnell zu Ende?

Bajner: Die Mannschaft war zu stark für mich. Das Team ist regelrecht geflogen, wir standen von Anfang an weit oben in der Tabelle. Mit David McGoldrick und Daryl Murphy gab es zwei tolle Stürmer, die regelmäßig trafen. Auch Verteidiger Tyrone Mings spielte dort, er war bis Sommer Kapitän von Aston Villa. Ich hatte keine Chance und war körperlich zu schwach. Es gab dann ein Spiel im FA Cup gegen Southampton, vor dem mir gesagt wurde, dass dort vier Vereine zuschauen und anschließend entschieden wird, zu welchem Klub ich leihweise wechseln könnte.

Auch bei Notts blieben Sie nur ein halbes Jahr. Sie haben sich in Ihrem Jahr in England aber beinahe unsterblich gemacht - das Stichwort lautet: No Bajner, no party. Alles begann damit, dass Sie bei Ihrem Debüt für Ipswich nach 44 Minuten von Trainer Mick McCarthy ausgewechselt wurden. Nach der Partie antworteten Sie auf die Frage, warum Sie so früh runter mussten: "Damit die Fans mir applaudieren können." Erzählen Sie!

Bajner: Es sollte ein Spaß sein und war ironisch gemeint. Ich war jung und habe immer das gesagt, was ich gedacht und gefühlt habe. Das war in diesem Geschäft leider nicht immer schlau. Manchmal hätte ich lieber zweimal nachdenken und mich nicht von den Emotionen leiten lassen sollen. Ich konnte ja aber nicht wissen, was ich mit dieser Antwort lostrat.

Zunächst noch: Was war denn der wirkliche Grund, weshalb Sie ausgewechselt wurden und McCarthy nicht bis zur Pause damit wartete?

Bajner: Warum er mir nicht noch diese eine Minute zugestand, weiß ich wirklich nicht. Eine gute Frage, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht! (lacht) Ich war aber überhaupt nicht fit und einfach schlecht in diesem Spiel. Ich hatte Krämpfe, schon nach 20 Minuten war ich eigentlich kaputt. Es kam für mich auch überraschend, dass ich überhaupt in der Startelf stand.