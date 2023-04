Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Australien im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 macht Halt in Melbourne, wo morgen Früh beim Grand Prix von Australien das Rennen vonstatten geht. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Eine Woche nach dem Grand Prix von Saudi-Arabien, den Sergio Pérez vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Max Verstappen und Fernando Alonso gewann, steht im langen Formel-1-Kalender bereits das nächste Rennen an. Nach zwei Stationen in der Golfregion sind die Piloten am Sonntag, den 2. April, in Melbourne für die finale Session beim Grand Prix von Australien im Einsatz.

© getty Kann Max Verstappen nach Platz zwei in Saudi-Arabien wieder eine Podeststufe höher steigen?

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Australien im TV und Livestream

Sky zeichnet für die Übertragung des Rennens in Australien verantwortlich. Der Grund ist einfach: Jede einzelne Session - egal, ob Freies Training, Qualifying, Sprintrennen oder Rennen - ist in diesem Jahr bei Sky zu sehen.

Das Rennen wird auf den Sendern Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD gezeigt. Start der Übertragung ist in beiden Fällen um 6 Uhr. Die Vorberichterstattung dauert also eine ganze Stunde. Augenblicke vor dem Rennstart übernimmt dann das altbekannte Duo, das auch dieses Mal aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher besteht.

Auch nach dem Rennen ist Sky noch lange nicht fertig. Zuerst geht es mit der Siegerehrung weiter, Interviews werden geführt und Analysen präsentiert. Um 9.30 Uhr überträgt der Pay-TV-Sender schließlich noch die Pressekonferenz, bei der die Top 3 des Tages anwesend sein werden.

All dies ist nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream bei Sky zu sehen. Was Ihr braucht, um diesen freischalten zu können, ist entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW. Beide Varianten sind mit Kosten verbunden.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Wer auf der Suche nach einer Free-TV-Übertragung ist, wird nur in Österreich fündig, RTL bietet in diesem Jahr keine Rennen mehr an. Dafür kümmert sich ServusTV hinter der Grenze um das Rennen in Melbourne - grundsätzlich nur für in Österreich lebende Personen, allerdings gibt es auch eine Möglichkeit, wie man den Sender aus Deutschland empfangen kann.

ServusTV bietet parallel dazu einen kostenlosen Livestream an. Auch diesbezüglich ist deutschen Motorsportfans nicht alles versperrt. Mit einer VPN-Verbindung lässt sich das Geoblocking umgehen.

Ein weiterer Anbieter, der sich ums Übertragen des Rennens kümmert, ist F1TV, ein Streamingdienst der Formel 1. Wirklich darauf zugreifen können jedoch nur die, die bereits ein gültiges Abonnement haben. Grund dafür sind die Exklusivrechte, die in Deutschland bei Sky liegen.