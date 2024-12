Debütantin Engel überragend: DHB-Team wendet gegen Island EM-Debakel ab

Charaktertest bestanden, Debakel verhindert: Deutschlands Handballerinnen haben mit einem hart erarbeiteten Pflichtsieg das Ticket für die EM-Hauptrunde gelöst. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bezwang Island in einem vorgezogenen Do-or-Die-Spiel zum Vorrundenabschluss mit 30:19 (14:10) und erreichte auf den letzten Drücker die nächste Turnierphase in Wien.

Ausgerechnet Turnierdebütantin Nina Engel führte Deutschland mit sieben Toren als beste Schützin vor 2056 Zuschauern in der Olympiahalle in Innsbruck zum Erfolg. Nachdem sich die Anfangsnervosität von den deutschen Spielerinnen gelegt hatte, dominierten Emily Bölk und Co. die Partie am Dienstagabend über weite Strecken. In der Schlussphase baute die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) das Ergebnis dann aus.

In der Hauptrunde in Österreichs Hauptstadt trifft Deutschland nun auf die Schweiz (Donnerstag), den WM-Dritten Dänemark (Samstag), Titelverteidiger Norwegen (Montag) und Slowenien (Mittwoch nächster Woche). Aufgrund der Vorrunden-Niederlage gegen die ebenfalls qualifizierte Niederlande startet das deutsche Team mit 0:2 Punkten in den Kampf um das Halbfinale und muss für seinen Medaillentraum über sich hinauswachsen. Nur die Erst- und Zweitplazierten der Sechsergruppe ziehen in die Medaillenspiele ein, die ebenfalls in der Wiener Stadthalle stattfinden.