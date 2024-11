"Handball bewegt sich in eine falsche Richtung": DHB-Rückkehrer Timo Kastening schreibt wieder Schlagzeilen

Schauspielerei! Im Handball? Timo Kastening gehörten mit seiner Wutrede zur zunehmenden Theatralik im Handball mal wieder die Schlagzeilen. "Mir geht es um unseren schönen Sport. Insgesamt bewegt sich der Handball in eine falsche Richtung", erklärte der Rechtsaußen von Bundesliga-Tabellenführer MT Melsungen im Interview mit handball-world, nachdem er mit seiner Forderung nach konsequenteren Bestrafungen für "Schauspieler" eine emotionsgeladene Debatte in der Szene ausgelöst hatte.

Bundestrainer Alfred Gislason sprang Kastening nun öffentlich zur Seite. "Ich finde seinen Appell richtig", sagte der Isländer. Der Handball biete "genug sportliche Show - da braucht es wirklich keine Schauspielerei. Ich denke, darüber herrscht auch Einigkeit." Dass Gislason den Flügelflitzer, der ob seiner blitzschnellen Tempogegenstößen den Beinamen "Speedy Gonzales" verpasst bekommen hat, für die richtungsweisenden Start in die EM-Qualifikation mit Spielen gegen die Schweiz am Donnerstag (18.30 Uhr) und in der Türkei am Sonntag (15.10 Uhr) nominierte, hat indes rein sportliche Gründe.

Kastening ist ein ausgesprochen geradliniger Typ, der sagt, was er denkt. Einer, der auch mal Fehler macht (und diese eingesteht). Vor allem jedoch einer, der immer mit dem Herzen dabei ist. Das gilt für Dinge abseits des Feldes genau wie für seine Auftritte auf der Platte. Weil Deutschlands Handballer des Jahres 2019 nach einer Leistungsdelle in Melsungen, die ihn seine Olympia-Nominierung gekostet hatte, zuletzt wieder groß aufspielte, holte Gislason ihn gut zwei Monate vor der WM zurück in die Nationalmannschaft.