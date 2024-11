DHB-Pokal: Titelverteidiger ist raus! THW Kiel gibt SC Magdeburg das Nachsehen

DHB-Pokal: Flensburg setzt sich gegen Hannover-Burgdorf durch

Die Partie, die in der ersten Hälfte vollkommen ausgeglichen war, kippte in der zweiten zugunsten der Flensburger. Eine starke Offensive und herausragende 45 Prozent gehaltener Bälle des Flensburger Torwarts Kevin Möller sicherten den Einzug in die dritte Runde. "Die Abwehr hat hervorragend für mich gearbeitet", lobte Möller. Hannover halfen auch acht Tore des besten Schützen Justus Fischer nicht zum Erfolg.

Schwer tat sich der Tabellen-Erste MT Melsungen. Gegen den Zweitligisten Tusem Essen konnte sich der Spitzenreiter erst spät mit 32:26 (14:15) durchsetzen. Ebenso in der nächsten Runde steht der ThSV Eisenach, der im Ostderby gegen DHfK Leipzig mit 30:24 (15:10) gewann. Bei der Partie HC Empor Rostock gegen HBW Balingen-Weilstetten blieb eine Überraschung aus. Der Drittligist aus Rostock unterlag nach einer lange engen Begegnung dem Zweitligisten 28:36 (19:19). Der Zweitligist HSC Coburg gewann historisch gegen TBV Lemgo Lippe mit 29:28 (14:14) und zog zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in ein Viertelfinale des DHB-Pokals ein.

Die Viertelfinal-Partien werden am 18./19. Dezember ausgetragen. Das Finale findet am 12./13. April 2025 in Köln statt.